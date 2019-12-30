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Роспотребнадзор выявил 872 тыс. единиц никотиносодержащей продукции в ходе проверок

Вся эта продукция изъята из оборота

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор в ходе проверок за несколько дней изъял из продажи 872 тыс. единиц запрещенной к реализации никотиносодержащей продукции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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24 декабря Роспотребнадзор объявил, что планирует провести проверки для прекращения реализации бестабачной никотиносодержащей продукции в РФ. На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал о выявлении 45 тыс. единиц запрещенной никотинсодержащей продукции.

"На сегодняшний день проведено более 19 тыс. проверок в отношении производителей и объектов торговли никотинсодержащей продукции, в том числе около 10 тыс. совместно с территориальными органами прокуратуры, следственного комитета и органов внутренних дел. Выявлено около 872 тыс. единиц запрещенной к реализации никотиносодержащей продукции, из них 805 тыс. импортного производства. Вся никотиносодержащая продукция изъята из оборота", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в Санкт-Петербурге, Свердловской области и Ставропольском крае закрыты три предприятия, на которых изготавливалась указанная продукция. В ходе проверок установлено, что 12 производителей продукции, указанные на маркировке, отсутствовали по фактическим адресам производства. Материалы по выявленным нарушениям переданы в правоохранительные органы. Роспотребнадзор продолжает принимать меры по изъятию некурительной никотиносодержащей продукции из оборота, ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора, заверили в ведомстве.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД РФ пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин; неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством. Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отмечают в Роспотребнадзоре. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности снюсов среди детей и подростков вводом ограничительных мер.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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