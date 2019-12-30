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Скворцова: дополнительные 550 млрд рублей помогут обновить инфраструктуру первичного звена

Глава Минздрава отметила, что эти средства также пойдут на цифровизацию системы здравоохранения

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Дополнительные 550 млрд рублей, которые планируется выделить на первичное звено, помогут обновить инфраструктуру медицинских объектов и завершить цифровизацию системы здравоохранения. Об этом в понедельник сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия-24".

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на нужды первичного звена к текущим расходам будет выделено дополнительно 550 млрд рублей. В частности, в основном деньги пойдут на покупку необходимой техники и транспорта.

"Этот новый ресурс позволит нам сделать то, что мы не могли сделать раньше, - обновить инфраструктуру районных, центральных больниц, детских и взрослых поликлиник, то есть не просто сделать капитальный ремонт, хотя это тоже весьма затратная часть, но при необходимости снести и построить новые здания, и провести реконструкцию определенных зданий. Полностью переоснастить современным оборудованием, настроить логистику внутри и межучрежденческую логистику, то есть создать новую модель организации первичного звена, которая бы сразу готова была работать по современным технологиям", - рассказала глава Минздрава.

Дополнительные ресурсы также помогут завершить цифровизацию первичного звена здравоохранения - перейти на электронный документооборот, электронные рецепты и больничные листы. Кроме того, в регионах РФ будет налажена цифровая система по отслеживанию наличия лекарственных препаратов и их движение от медорганизации к пациенту, добавила Скворцова.

"Плюс транспортная инфраструктура, подъездные пути, маршруты общественного транспорта, закупка специальных шаттлов для подвоза пациентов из отдаленных районов в медорганизации, особенно пациентов старших возрастных групп, - рассказала она. - Но есть еще вторая часть, не менее важная, - это ликвидация дефицита медицинских кадров и создание условий, чтобы наши медики чувствовали себя комфортно".

Скворцова напомнила, что за последние несколько лет было построено около 3 тыс. объектов сельского здравоохранения - амбулатории, фельдшерско-акушерские (ФАП) и фельдшерские пункты. До 1,5 тыс. увеличено число амбулаторных отделений, работает около 3,8 тыс. мобильных, мультидисциплинарных бригад, оснащенных портативным оборудованием. "В рамках нацпроекта уже в этом году мы закупили еще 517 мобильных диагностических комплексов и уже построили 342 ФАПа. Мы занимаемся и транспортировкой пациентов. Существенно обновлен парк автомобильной скорой помощи, восстановлена практически с нуля санавиация в нашей стране", - рассказала она.

Региональные программы

Министр также сообщила, что регионы РФ представили свои материалы по формированию собственных программ модернизации первичного звена здравоохранения. Более того, ведущие министерства, участвующие в модернизации, уже проработали информацию и направили регионам свои замечания и комментарии для дальнейшей проработки.

"До 10 января мы ждем уже подписанную первую версию региональных программ модернизации первичного звена. Дальше начинается работа очная, детальная. Мы должны до 1 июня как ведомство уже согласовать проработанную с каждым регионом дорожную карту и внести в правительство <...>. До 1 июля все программы должны быть утверждены. Это важный посыл для того, чтоб мы со второго полугодия начали реализовывать эти программы", - пояснила глава Минздрава.

20 августа президент России Владимир Путин провел совещание по теме первичного звена здравоохранения. Тогда министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что дефицит врачей в нем составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала - 130 тыс. человек. В четырех регионах оклад врачей составляет менее 30% от средней зарплаты по региону, и только в десяти регионах он превышает 50%. Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В рамках этого федерального проекта планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизацию работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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