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Союз журналистов России готов оказать помощь семье убитого в Ираке стрингера Ruptly

Глава СЖР Владимир Соловьев выразил готовность предпринять меры через международные журналистские организации

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) в случае необходимости может оказать помощь семье оператора видеоагенства Ruptly, убитого неизвестными в Ираке, через международные журналистские организации. Об этом в субботу сообщил ТАСС глава СЖР Владимир Соловьев.

"Подробности о том, был ли он гражданином России, лучше уточнить у RT. Но по поводу мер - мы готовы, конечно, любые меры предпринять, и, если необходимо, коллеге помочь через наши международные журналистские организации", - сказал он ТАСС.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале, что стрингер-оператор Саафа Гали был убит вооруженными людьми. "Мы сделаем все, чтобы помочь его семье", - написала она.

В пятницу неизвестные застрелили на юге Ирака двух журналистов спутникового телеканала "Диджля". Как сообщила сама телестанция, репортер Ахмед Абдель Самад и оператор Саафа Гали были убиты в городе Басра, когда освещали проходящие там акции протеста.

Видеоагентство Ruptly является частью международной телевизионной сети RT.

Теги
ИракРоссияСоловьев, Владимир Геннадиевич
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