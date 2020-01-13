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Режиссер Анна Меликян выразила соболезнования в связи со смертью Константина Бромберга

Меликян отметила, что Бромберг умел раскрыть талант молодых авторов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Режиссер Константин Бромберг помогал молодым авторам раскрыть свой талант. Такое мнение высказала в понедельник режиссер фильмов "Про любовь" и "Русалка" Анна Меликян.

Бромберг умер 10 января в США в возрасте 80 лет.

"Для меня он мой первый мастер, - написала Меликян на своей странице в Facebook. - Мастер на то и мастер, чтоб увидеть в тебе то, что ты сама в себе не видишь, увидеть и помочь раскрыть".

Режиссер отметила, что, приехав в Москву в 17 лет, попала в мастерскую Бромберга в Институте телевидения. "Я тогда вообще толком не понимала, чего хочу и что умею, и половину тех слов, на которых велись занятия, я не понимала, и первые месяцы сидела за последней партой и молчала, боясь открыть рот, чтоб никто не понял, что я совершенно случайно попала в эту мастерскую и ничего не понимаю, о чем здесь говорят. А потом постепенно начала тихо говорить, и он что-то там расслышал и стал меня выделять, заставил пересесть за первую парту перед ним и стал потихоньку обучать", - написала она.

По ее словам, именно Бромберг вдохновил ее на поступление во ВГИК и работу в кинематографе перед своей эмиграцией. "Он решил уехать, и, уходя, пришел, взял меня за руку и единственную с курса отвел лично на телевидение, устроил на работу и сказал мне: "Ты должна мне обещать, что не забросишь это, что обязательно будешь снимать кино". И я ему обещала и после его отъезда пошла и поступила во ВГИК", - рассказала Меликян.

Режиссер отозвалась о Бромберге как о "потрясающем педагоге, образованном, тонком, фанатично влюбленном в кино".

"Это и есть самое ценное в жизни - люди, меняющие траекторию твоего пути. А фильмы его, конечно, будут жить еще очень долго, и эта песня "Крылатые качели" [композитора Евгения Крылатова для фильма "Приключения Электроника"] не умрет никогда", - написала Меликян.

Теги
РоссияБромберг, Константин Леонидович
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