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Случаи заболевания новым типом пневмонии

В Шанхае подтвердили первый случай пневмонии нового типа

Коронавирус выявлен у 58-летней женщины, которая приехала из города Ухань

ШАНХАЙ, 20 января. /ТАСС/. Первый случай заболевания человека пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, подтвержден в Шанхае - самом густонаселенном городе мира. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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Вирус выявлен у 58-летней женщины, которая приехала в Шанхай из города Ухань (центральная провинция Хубэй) 12 января. Пневмонию нового типа диагностировали после проведенных анализов в местной больнице, куда женщина обратилась с высокой температурой и другими симптомами. В настоящее время, говорится в сообщении ведомства, ее состояние стабилизировалось и опасности для жизни нет. Еще два человека, контактировавшие с заболевшей в Шанхае, находятся под пристальным наблюдением врачей.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

До подтверждения первого случая в Шанхае сообщалось о 217 заболевших коронавирусом нового типа в Китае.

Теги
КитайСлучаи заболевания новым типом пневмонии
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