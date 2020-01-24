Удивительное ощущение братства: известные выпускники вспоминают МГУ

Валдис Пельш, телеведущий: мы поступили в самый крутой вуз страны Я отношусь к большинству людей, которые говорят, что годы обучения в МГУ были одними из самых лучших лет в их жизни. Я думаю, что таких — процентов 70 из выпускников университета. МГУ — это начало моей взрослой жизни. Мне было 16 лет, когда я поступил в МГУ, и до третьего курса я был самым молодым студентом на факультете. Это история становления: детство, отрочество и юность — в одном флаконе. Я очень люблю архитектуру Московского университета. Моя бабушка жила на Мосфильмовской улице. Когда я у нее гостил, то ехал на 34-м троллейбусе от метро "Университет" мимо МГУ. Всегда смотрел на это здание, и у меня возникало стойкое желание там поучиться.

Описание Валдис Пельш © Николай Галкин/ТАСС

Когда возникла идея снять фильм "Главное здание МГУ как город", я с огромным удовольствием приступил к ее реализации. Поэтому можно сказать, что университет до сих пор присутствует в моей жизни. Я стал тем человеком, каким я являюсь, во многом благодаря Московскому университету. Он сыграл огромную роль в моем становлении: это люди Московского университета, это атмосфера Московского университета, архитектура и эстетика МГУ. Если бы я пошел, скажем, в Рижский политехнический институт, то я был бы другим человеком. Первая двойка Мне трудно назвать какие-то самые яркие моменты во время учебы. Их очень много. То, что запомнилось на всю жизнь, — это и Студенческий театр МГУ, и сама учеба — первая сессия, первая двойка по высшей математике — сразу в лоб! — когда как бы замаячила опасность отчисления… Я проучился совершенно прекрасных пять лет. До сих пор с ним связан и стал почетным профессором. Чего еще можно желать? У меня были мысли об аспирантуре, но, во-первых, для того чтобы туда поступать, нужно было учиться немножечко получше, хотя к старшим курсам с успеваемостью у меня было весьма прилично. Это первые два курса я раскачивался. У нас немецкая классическая философия появилась уже на втором курсе — Фейербах, Гегель, Кант. Особенно Кант давался непросто, как и диалектическая логика. Обучение было серьезным. Расслабляться было некогда. Кому-то учеба дается легче, мне она давалась, наверное, с большим трудом, чем некоторым моим однокурсникам. Но мои однокурсники настоящие профессора, а я только почетный. "Я же философ…" Где-то к третьему курсу я понял, что Студенческий театр превалирует среди моих интересов, и, наверное, тогда пришло осознание, что к моменту окончания университета я буду заниматься чем-то иным, нежели философия.

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После философского факультета тогда было три направления трудоустройства: наука, КГБ (идеологические отделы) и партийная линия — то же шоуменство, но с другими условиями существования. У меня не было противоречия, зачем учиться, если я выбрал театр. Учиться надо было продолжать, а после окончания думал, что пойду по партийной линии, то есть — в шоуменство. Если вы хотите стать ведущим, то неважно, какую специальность вы избрали, потому что профильного успешного факультета в этой области нет. Театральное и "киношное" образование дают другое. Кроме того, мне очень нравится, как обозначена специальность в моем дипломе — "философ, преподаватель философии". Мы все, конечно, трактовали это в духе: "Ты понимаешь, я же философ…" "Самые ботаны" Студенты МГУ отличаются от студентов других вузов каким-то удивительным ощущением братства. Плюс есть еще то, что я называю индивидуальное социальное чванство, — представляя на мероприятиях ректоров каких-то других вузов, например ректора МГИМО Анатолия Торкунова, я говорю: "Дорогие друзья, хочу вам представить ректора самого лучшего вуза страны… после Московского государственного университета". Мы действительно считали себя лучшими. У нас не было зависти к другим вузам. Вы чувствовали, что поступили в самый крутой, самый продвинутый вуз страны. Таким он является до сих пор. У меня дочь поступила в магистратуру биологического факультета, я заехал на биофак, и для меня стала откровением та атмосфера, которая там царит, те лица студентов, которые я увидел. И ты понимаешь, что они — лучшие, самые умные, самые ботаны такие, они самые независимые (по манере одеваться, по манере красить волосы, скажем). Они очень раскрепощенные, но при этом очень сосредоточены на учебе. Быть студентом МГУ — это как выбить 100 из 100. Это ощущение отличает студентов МГУ, хотя я уверен, что и студенты других вузов точно так же гордятся своими учебными заведенями.

Марк Розовский, художественный руководитель театра "У Никитских ворот": поступив в МГУ, испытал шок Все время моего обучения в МГУ было ярким. Я поступил в университет в 1955-м, а закончил в 1960-м. Надо понимать, что это было за время. Это была оттепель, и сразу же, поступив на первый курс, я испытал шок, когда увидел, что там происходило. Я стал участником комсомольского собрания всего факультета, которое продолжалось… трое суток. Собрание было очень бурное, и оно было посвящено тому, что надо менять программу изучения на факультете журналистики. Они требовали, например, чтобы преподавали стенографию и машинопись, чего до этого не делалось. Надо сказать, что эти требования были удовлетворены, и руководство факультета очень чутко отнеслось к ним. Кроме этого, поскольку это было время раскрепощения общественного сознания, меня поразило, что на комсомольском собрании читали стихи. Причем это были прекрасные стихи прекрасных поэтов. Это было неожиданно.

Описание Художественный руководитель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский © Сергей Савостьянов/ТАСС

С первого курса я стал ходить в Клуб МГУ, сейчас это церковь св. Татьяны. Там делали капустники. Это был центр демократической молодежи, московского студенчества, а может, и большего масштаба. Там выступал Рихтер, свои первые фильмы показывал Андрей Тарковский. В рамках студии "Наш дом" мы ставили там первые свои спектакли. Учеба и целина Но это все сопутствовало учебе, а главное было — сама учеба, и это было уникальным. У нас были потрясающие преподаватели. Лекции по русской литературе XIX века читал Владимир Александрович Архипов, мощнейший педагог. О древнерусской литературе нам рассказывал Александр Васильевич Западов, а про античную — Елизавета Петровна Кучборская. На филфаке преподавал знаменитый профессор Сергей Радциг. Я с таким благоговением вспоминаю эти имена, потому что это были настоящие русские интеллигенты. Не просто гуманитарии высшего класса. Русская классика, высокая литература — это те фундаментальные ценности, которые были привиты мне в Московском университете. Нельзя не вспомнить целину. Мы провели 93 дня на севере Казахстана. Жили в палатках. В начале все было романтично, хотя и было много работы: мы как звери работали на комбайнах.

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Я был правоверным комсомольцем. Я поступил в МГУ и был счастлив. Был полон веры в лучшее будущее своей страны. Мы были очень патриотично настроены, хотя и были веселыми и живыми при этом. 1960-е еще не наступили в полной мере, но в университете это уже чувствовалось, шестидесятничество уже началось. Целина меня лично переломала, в принципе — в хорошем смысле. Это были очень яркие переживания, это было потрясение. Я узнал жизнь, оторвался от иллюзий и такого прямого советизма, потому что увидел обман, житейские конфликты, приписки и лицемерие власти. Мы ехали с ожиданием собственного подвига, а получили "по мордам". У нас там был голод, трое суток мы ничего не ели, но мы знали, что в вагончике наших комсомольских руководителей наши начальники уплетали консервы. Такие простые вещи действовали, и не только на меня одного. При всем при этом там была романтика, дружба. Люди, с которыми мы жили в одной палатке, — мои друзья до сих пор. Я их по-настоящему люблю. Это такая мужская дружба, в которую я верю, и без которой я, может быть, и не сделал фильм "Три мушкетера". Говоря сегодняшним языком, это те самые духовные скрепы, которые человек сам обязан обнаружить, а потом культивировать, и благодаря которым он живет в других измерениях и подвергается другим испытаниям. И все это дал Московский университет. Своя жизнь и жизнь страны И еще оттуда какая-то стойкость — я никогда не прогибался ни перед кем. В университете мы получили этот стержень. Эти годы были бедные, в студенческих столовых мы ели хреновую еду, стипендия была нищенской, все бедствовали. Но на фоне этого бедствования, этой инерции послевоенного быта никто не требовал чего-то сногсшибательного. Просто тогда для нас счастьем было единение друг с другом и страной. Мы тогда не хотели поменять свою собственную жизнь. Мы хотели включить нашу собственную жизнь в жизнь страны. Сейчас много патриотов на продажу, а тогда был патриотизм душевный и выстраданный. Когда был Гагарин, то это было действительно что-то несусветное. Это было такое счастье, радость и гордость за страну. Меня тогда не надо было звать на улицу, никто меня не звал, но я выскочил вместе со всеми, и мы прошлись перед университетом и пели песни. Это был естественный позыв души, веры. Но точно так же было неприятие вранья, ввода войск в Чехословакию, судов над диссидентами. В МГУ воспитывалось неприятие этих политических проявлений. В 1960-е годы благодаря университету мы стали готовить перестройку. Это не только желания Горбачева — смешно об этом слышать. Горбачев, кстати, тоже из этого университета и прошел те же этапы. Я вспоминаю студенческие годы как счастливейшие в своей жизни. И я думаю, что абсолютное большинство моих сокурсников испытывают те же самые чувства.

Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея: МГУ научил самостоятельно учиться Я горжусь, что обучался на историческом факультете МГУ, это позволило мне общаться с выдающимися советскими и российскими историками, и не только общаться, но и учиться у них. Я думаю, что это достаточно серьезно отразилось и на всей моей работе, и на всей моей деятельности, и на том, что в конечном счете я стал директором Государственного исторического музея.

Описание Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин © Валерий Шарифулин/ТАСС

Жизнь в университете была очень интересной: это и участие в археологических экспедициях в Хакасии, в Новгороде, которые дают массу открытий и просто интересных вещей не только для историка, для любого человека. Это участие в стройотрядах — я неоднократно участвовал в стройотрядовском движении и даже руководил строительным отрядом в 1980 году. Я был членом сборной по футболу и очень хорошо помню своих друзей по команде. Хватало времени на все Многие из тех, кто окружал меня тогда, стали достаточно известными и интересными людьми: это и наш политический деятель Вячеслав Никонов, который был председателем комитета комсомола, в который я входил, это и Константин Затулин, с которым мы учились на одном курсе, и Олег Добродеев, с которым мы дружили и дружим сейчас. Множество людей, которые многое сделали для нашей страны и вообще для мировой культуры и мировой науки.

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