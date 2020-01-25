Starbucks временно прекращает работу кофеен в провинции Хубэй из-за эпидемии пневмонии

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Сеть кофеен Starbucks временно приостановила работу в центральной китайской провинции Хубэй из-за эпидемии пневмонии, а также выделила 3 млн юаней (порядка $436 тыс.) на оказание помощи местному медицинскому персоналу. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении Starbucks China.

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"Из соображений безопасности и здоровья сотрудников и клиентов все кофейни Starbucks в провинции Хубэй временно приостановят работу на период празднования Нового года по лунному календарю (наступил в ночь на 25 января - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении компании. Дата возобновления работы кофеен не уточняется.

"Starbucks China также выделила 3 млн юаней Китайскому фонду Красного Креста для покупки защитных костюмов, масок и других необходимых материалов для медиков в затронутых эпидемией районах, особенно в городе Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка пневмонии. Это наша скромная помощь врачам в их битве", - сказано в сообщении.

Карантин в 11-миллионном Ухане ввели 23 января из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Транспортное сообщение с городом полностью прекращено - закрыты вокзалы и аэропорт, не ходят паромы.

По последним данным, число летальных исходов от пневмонии нового типа в Китае выросло до 41, количество заразившихся увеличилось до 1372 человек.