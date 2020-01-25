СМИ: в парижском аэропорту будет дежурить медицинская группа из-за коронавируса

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Специальная медицинская группа будет дежурить в парижском аэропорту Шарль де Голль для информирования путешественников о рисках заражения коронавирусом, а также быстрого обследования в случае необходимости. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM со ссылкой на Министерство социальных дел и здравоохранения страны.

"Эта группа будет заботиться о тех путешественниках, которые обнаружат у себя подозрительные симптомы, члены команды также будут отвечать на все возникающие у пассажиров вопросы, связанные со здоровьем", - отметил представитель министерства.

Как указали в самом министерстве, в аэропорты также будут отправлены специальные брошюры с информацией о вирусе и памяткой о мерах предосторожности.

24 января министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен сообщила о двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Париже. Она призвала не распространять в соцсетях ложные слухи и дожидаться официальной информации. Министр также призвала всех, кто почувствует себя плохо после поездки в Китай, звонить по общему номеру неотложной помощи, объяснив оператору все обстоятельства появления недомогания. Бюзен допустила, что реальное число зараженных во Франции может быть больше, однако власти, по ее словам, делают все, чтобы ограничить распространение вируса. Позднее стало известно о госпитализации еще одного человека в городе Бордо.