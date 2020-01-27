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"Свечу памяти" в Петербурге посвятили людям, сохранившим памятники города в годы войны

В городе прошла минута молчания, демонстрировались фрагменты документальной кинохроники и курсировал "Трамвай победы"
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Описание
© Санкт-Петербургский городской Двор​ец творчества юных​
© Санкт-Петербургский городской Двор​ец творчества юных​
© Санкт-Петербургский городской Двор​ец творчества юных​

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Традиционную акцию "Свеча памяти", прошедшую в Санкт-Петербурге в честь годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады, посвятили людям, которые помогли сохранить памятники и музеи города от разрушения в годы Великой Отечественной войны. Почтить память героев блокадного Ленинграда пришли более 1,5 тыс. горожан, сообщили ТАСС в пресс-службе городского Дворца творчества юных, на территории которого прошла акция.

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"Для ветеранов, горожан и гостей Петербурга Дворец представил литературно-музыкальную композицию "Каменные мы…", обратившись к памяти ленинградцев, сделавших все для сохранения памятников, дворцов, музеев - архитектуры и культуры города-героя. Название "Каменные мы…" взято из стихотворения "Весна в Ленинграде", написанного в 1942 году поэтом и военным корреспондентом Маргаритой Алигер о ленинградцах, кто остался "сильнее камня, мы - живые!", - говорится в сообщении.

Ведущие акции вспомнили имена альпинистов Ольги Фирсовой, Александры Пригожевой, Алоизия Зембе и Михаила Боброва. Кроме того, напомнили участникам акции о летчике подразделения аэростатов Владимире Судакове. Он придумал, как скрыть от вражеских бомбардировок сияющие золотые доминанты Ленинграда - шпили Адмиралтейства и Петропавловского собора.

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"В минуту молчания на территории всей Аничковой усадьбы погасили свет и зажгли свечи памяти по периметру центральной клумбы, а на торце здания Дворца демонстрировались фрагменты документальной кинохроники. В торжественной акции приняли участие более полутора тысяч горожан, воспитанников детских творческих коллективов Дворца, педагогов и родителей учащихся", - рассказали в учреждении.

Также во дворе Капеллы Санкт-Петербурга в понедельник прошла молодежная акция "900 дней и ночей". В память о подвиге жителей и солдат, защищавших город в годы Великой Отечественной войны, здесь воссоздали атмосферу жизни блокадного Ленинграда. На площади у Капеллы выставили технику военных лет, артиллерийские орудия и противотанковые заграждения, представили стенды с афишами, блокадными фотографиями, документами и письмами.

На одном из маршрутов города в день годовщины курсировал "Трамвай победы", сообщает пресс-служба предприятия "Горэлектротранс". На борту трамвая звучали "Катюша", "Темная ночь", "Синий платочек" и другие известные фронтовые песни в исполнении хора ветеранов. "В трамвае школьники раздавали ленточки Ленинградской Победы и праздничные письма-треугольнички, которые написали их одноклассники. А молодые артисты подготовили литературно-музыкальную композицию, в которой рассказали о роли трамвая в жизни осажденного Ленинграда", - добавили в пресс-службе.

Напомнить о подвигах

Общественники Санкт-Петербурга в рамках проекта "Память" ко Дню освобождения от блокады Ленинграда начали установку табличек с QR-кодами рядом с памятниками и мемориалами Великой Отечественной войны, о которых в интернете мало сведений. Это позволит прохожим прямо на месте узнать их историю в текстовом формате или с помощью аудиогида на русском, английском и китайском языках, лишь считав код программой на мобильном устройстве. Как сообщила ТАСС координатор проекта Мария Расина, первую стойку с таким кодом установили на территории мемориала "Пулковский рубеж" - здесь в сентябре 1941 года остановили наступление немецко-фашистских войск.

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Расина отметила, что при подготовке информации будут использованы новые данные - для этого планируется привлечь власти, историков, поисковые отряды и волонтеров, которые будут искать, анализировать и обрабатывать различные сведения для сайта и аудиогида. "Например, при подготовке информации о "Пулковском рубеже", узнали, что на базе ближайшей школы находится шикарный музей - ребята занимаются раскопками, там более 600 экспонатов, у них есть ценнейшая информация [о мемориале и его истории]. Но о нем, опять же, никто не знает", - пояснила она.

Организаторы проекта планируют также протестировать систему с участием иностранных туристов. Китайские студенты первыми проанализируют ее, они выскажут свои замечания и предложения на следующей неделе. Расина рассказала, что число объектов, которые оборудуют табличками, зависит от отклика и поддержки общественности.

Автор идеи проекта "Память" - кадет Елисей Кунавин из Северодвинска. Его инициативу поддержали в автономной некоммерческой организации "Устойчивое Будущее". География проекта будет расширена на всю территорию России и страны СНГ после старта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Награды героям и салют

По традиции основная торжественно-траурная церемония в честь 76-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошла на Пискаревском мемориальном кладбище - крупнейшем братском захоронении Второй мировой войны. Здесь собрались представители властей и жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области - ветераны, блокадники, малолетние узники нацизма, труженики тыла.

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В Большом концертном зале "Октябрьский" состоялся праздничный концерт, а перед его началом губернатор Петербурга Александр Беглов вручил ветеранам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг". "В этот день мы отмечаем самый светлый и святой для нашего города праздник, главным оружием ленинградцев был труд, а силы давала вера в Победу. Ни до, ни после блокады Ленинграда мир не знал такого примера мужества и стойкости", - сказал глава города.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, торжественные мероприятия, включающие премьеру фильма "Дорога жизни", прошли и в городе Тосно, который также 27 января отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В девять часов вечера у стен Петропавловской крепости прогремел салют. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, расчеты произвели 30 артиллерийских залпов. Традиционно каждый залп посвящен героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города.

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Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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