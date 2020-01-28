Эксперты: разрабатываемая вакцина должна защищать от разных коронавирусов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Работа по созданию вакцины в России от нового коронавируса уже ведется, однако говорить о необходимости массовой вакцинации с учетом актуальных эпидемических показаний преждевременно. При этом опрошенные ТАСС эксперты отмечают, что лучшим вариантом может стать разработка комплексной вакцины от разных видов коронавирусов.
О создании вакцины для профилактики нового коронавируса ранее заявили в Минздраве России и Роспотребнадзоре РФ. Официальное издание СО РАН "Наука в Сибири" в свою очередь также сообщило, что в июне уже запланировано исследование двух экспериментальных вакцин от коронавируса, которые разрабатывают сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".
"Массовая вакцинация, конечно, здесь не нужна, но из этого не следует, что вакцину не нужно создавать. Потому что, по крайней мере в будущем, людей, которые выезжают на неблагополучные территории, все-таки следовало бы прививать, и тех же медицинских работников, которые заражаются при контакте с больным, наверное, по эпидпоказаниям прививать целесообразно", - поделилась с ТАСС доктор медицинских наук, профессор кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Алла Миндлина.
Миндлина также отметила, что вакцина от коронавируса должна быть не только от того, который сейчас распространяется, но и от других коронавирусов, которые, в том числе, регулярно фиксируются в Китае. По ее словам, вирус 2019-nCoV обладает невысокой контагиозностью и темпы его распространения, с учетом численности и плотности населения КНР, не очень высоки.
Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков также считает, что критической необходимости создания вакцины для данного рода коронавируса на сегодняшний момент нет, с учетом нынешней эпидемической ситуации. "Если мы говорим сейчас об определенных рисках - для аэропортов, для приграничных зон и эндемичных районов, там, где могут ввезти вирус, там можно ввести вакцинацию, в случае создания вакцины. Но поголовно вводить, как прививку от гриппа, совершенно не резонно", - сказал он в беседе с ТАСС.
При этом специалист отметил, что если уж и разрабатывать вакцину, то не только от нового типа коронавируса, а от всех видов инфекций. "Никто же не отменял повторную эпидемию SARS или MERS (тяжелый острый и ближневосточный респираторные синдромы - прим. ТАСС). От них тоже вакцину не сделали, планировали - но не сделали, потому что не рентабельно для больших продаж. Хотя, если развести панику, то люди будут прививаться, вопрос, нужно ли это? - отметил Тимаков. - Если бы сделали общую вакцину от коронавирусных инфекций, включая и опасные вирусы и обычные, я буду за вакцинацию".
Опасен ли вирус для России?
По данным Роспотребнадзора, приняты все необходимые меры для того, чтобы минимизировать шансы завоза вируса в Россию. Осматриваются пассажиры в аэропортах, на всех пограничных постах осматривают прибывающих с признаками болезни (высокой температура), разработаны и внедряются тест-системы для диагностики заболевания, организовано наблюдение за состоянием здоровья студентов из Китая в высших учебных заведениях, а также даны рекомендации для школьных учителей и врачей в субъектах.
По словам Тимакова, опасность заражения новым коронавирусом для жителей России есть, но на данный момент она больше теоретическая. В первую очередь это обусловлено тем, что россияне не употребляют в пищу сырые продукты, в частности те, которые могут стать причиной заражения коронавирусом. Кроме того, по его словам, государством предпринимаются все необходимые меры для предотвращения проникновения вируса в страну.
"Да, угроза есть, например, могут въехать люди, которые являются носителями инфекции. Но такие обычные меры профилактики, как ношение медицинских масок, использование средств дезинфекции для уборки помещения и рук, а также избегание общественных мест, защищают от заражения. Опасность есть, но бороться возможно, - пояснил он. - Если говорить о самой эпидситуации, то она ближе к средней".
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пока достоверно неизвестно, можно ли заразиться вирусом от другого человека, у которого болезнь находится в инкубационном периоде, то есть пока не имеет симптомов. Однако ВОЗ не исключает такую возможность. При этом в информационном бюллетене организации, распространенном в Женеве в воскресенье, подчеркивается, что, согласно нынешним оценкам, инкубационный период 2019-nCoV варьируется от двух до десяти дней.
"Почему все перепуганы - потому что, если произойдет мутация вируса, и он станет более контагиозен при передаче от человека к человеку, соответственно есть некое опасение возможности более масштабного распространения эпидемии", - добавила Миндлина.
Распространение в мире
Число жителей КНР, умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, увеличилось до 106. Об этом сообщил во вторник информационный портал "Ванъи" со ссылкой на официальные данные китайских регионов. Число жителей КНР, заразившихся новым коронавирусом, во вторник достигло 4515. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на китайские власти.
Большинство умерших - люди старшего возраста. По данным экспертов, группу риска составляют люди пожилого возраста, а также те, кто имеет хронические заболевания в анамнезе.
При этом эпидпоказатели свидетельствует о том, что вспышка пока распространяется и не затухает. Говорить, что распространение вируса взято под контроль можно будет только если в течение недели не будет прибавляться новых случаев заражения, пояснил ТАСС вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
"Обычно такие вспышки, если, например, говорить о SARS, затухают самопроизвольно. Почему это происходит, не совсем понятно, но в частности это связано с тем, что вирус не очень эффективно передается от человека к человеку. Не так эффективно, скажем, как вирус кори или ветрянки, - добавил он.
По мнению Евгения Тимакова, постоянный прирост числа заболевших может быть связан с улучшением выявляемости вируса. "Все зависит от диагностики. В начале не было официальной статистики, сегодня речь идет о подтвержденных случаях, после того как уже изобрели диагностику. А сколько необследованных людей-носителей никто не знает. Сейчас просто выявляют больше, а статистика заболеваемости скорей всего такая же", - сказал он.
"Эпидемия есть, но не в мировом масштабе. Так как сейчас знают о вирусном процессе больше [по опыту с SARS и MERS], предпринимаются максимальные усилия, чтобы вирус заблокировать, и я думаю, что за полгода справятся", - добавил он. "Сейчас уже и диагностика другая, и лекарства, другие методы лечения нежели раньше", - рассказал Тимаков.