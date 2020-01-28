Эксперты: разрабатываемая вакцина должна защищать от разных коронавирусов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Работа по созданию вакцины в России от нового коронавируса уже ведется, однако говорить о необходимости массовой вакцинации с учетом актуальных эпидемических показаний преждевременно. При этом опрошенные ТАСС эксперты отмечают, что лучшим вариантом может стать разработка комплексной вакцины от разных видов коронавирусов.

О создании вакцины для профилактики нового коронавируса ранее заявили в Минздраве России и Роспотребнадзоре РФ. Официальное издание СО РАН "Наука в Сибири" в свою очередь также сообщило, что в июне уже запланировано исследование двух экспериментальных вакцин от коронавируса, которые разрабатывают сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

"Массовая вакцинация, конечно, здесь не нужна, но из этого не следует, что вакцину не нужно создавать. Потому что, по крайней мере в будущем, людей, которые выезжают на неблагополучные территории, все-таки следовало бы прививать, и тех же медицинских работников, которые заражаются при контакте с больным, наверное, по эпидпоказаниям прививать целесообразно", - поделилась с ТАСС доктор медицинских наук, профессор кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Алла Миндлина.

Миндлина также отметила, что вакцина от коронавируса должна быть не только от того, который сейчас распространяется, но и от других коронавирусов, которые, в том числе, регулярно фиксируются в Китае. По ее словам, вирус 2019-nCoV обладает невысокой контагиозностью и темпы его распространения, с учетом численности и плотности населения КНР, не очень высоки.

Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков также считает, что критической необходимости создания вакцины для данного рода коронавируса на сегодняшний момент нет, с учетом нынешней эпидемической ситуации. "Если мы говорим сейчас об определенных рисках - для аэропортов, для приграничных зон и эндемичных районов, там, где могут ввезти вирус, там можно ввести вакцинацию, в случае создания вакцины. Но поголовно вводить, как прививку от гриппа, совершенно не резонно", - сказал он в беседе с ТАСС.

При этом специалист отметил, что если уж и разрабатывать вакцину, то не только от нового типа коронавируса, а от всех видов инфекций. "Никто же не отменял повторную эпидемию SARS или MERS (тяжелый острый и ближневосточный респираторные синдромы - прим. ТАСС). От них тоже вакцину не сделали, планировали - но не сделали, потому что не рентабельно для больших продаж. Хотя, если развести панику, то люди будут прививаться, вопрос, нужно ли это? - отметил Тимаков. - Если бы сделали общую вакцину от коронавирусных инфекций, включая и опасные вирусы и обычные, я буду за вакцинацию".

Опасен ли вирус для России?

По данным Роспотребнадзора, приняты все необходимые меры для того, чтобы минимизировать шансы завоза вируса в Россию. Осматриваются пассажиры в аэропортах, на всех пограничных постах осматривают прибывающих с признаками болезни (высокой температура), разработаны и внедряются тест-системы для диагностики заболевания, организовано наблюдение за состоянием здоровья студентов из Китая в высших учебных заведениях, а также даны рекомендации для школьных учителей и врачей в субъектах.