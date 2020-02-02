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Предложения по изменениям в Конституции

Хабриева считает, что упоминание Бога в Конституции требует взвешенного обсуждения

Сопредседатель группы по поправкам в Основной закон страны уточнила, что подобные инициативы исходят "не только от православной конфессии, но и от других"
Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Предложения об упоминании Бога в Конституции РФ уже поступали в рабочую группу по подготовке изменений в основном законе страны, причем от разных конфессий, но юридической формулы пока нет, этот вопрос требует взвешенного обсуждения. Такое мнение в воскресенье в беседе с ТАСС выразила сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

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"Это не первое предложение, которое прозвучало", - сказала она, комментируя инициативу патриарха Московского и всея Руси Кирилла о внесении в Конституцию упоминания о Боге. "Начиная едва ли не с первого дня, как у нас идет обсуждение, в рабочую группу поступают такие предложения. Причем обосновываются они тем, что у нас о вере в бога говорится в гимне РФ, а это наш символ", - добавила сопредседатель, уточнив, что подобные инициативы исходят "не только от православной конфессии, но и от других".

"Обращения, предложения есть, не было широкого обсуждения юридической формулы", - продолжила Хабриева, заметив, что такое дополнение, скорее всего, можно было бы включить только в преамбулу Основного закона. "Я думаю, это требует обсуждения, раз есть такие предложения. К этой теме в рабочей группе в широком формате мы не обращались. Юридического ответа пока нет", - подчеркнула собеседник агентства.

"Есть еще и атеисты, поэтому надо очень взвешенно подойти. У нас есть и другая норма Конституции: о том, что мы светское государство", - добавила сопредседатель группы. Она также указала на то, что в России зарегистрировано более 30 тыс. религиозных организаций, хотя на самом деле их больше, так как регистрация не является обязательной и нужна только для получения статуса юридического лица.

В субботу председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале сообщил, что патриарх Кирилл во время трапезы после посвященной 11-летию его интронизации литургии призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге. По словам предстоятеля Русской православной церкви, которые приводит председатель Синодального отдела, это будет соответствовать убеждениям большинства россиян.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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