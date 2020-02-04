Кабмин предложил штрафы для юридических лиц за нарушение правил защиты объектов ТЭК

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект о введении административных штрафов для юридических лиц за нарушения требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно предложенным поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), нарушение таких требований на объектах, отнесенных к низкой категории опасности, а также создание препятствий для их соблюдения повлечет для юридических лиц штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Сейчас такие меры не предусмотрены.

Меняются при этом и предельные суммы штрафов для физических и должностных лиц. Если речь идет об объекте низкой категории опасности, то штраф для граждан составит от 3 тыс. до 4 тыс. руб. (сейчас до 5 тыс.), а для должностных лиц - от 30 тыс. до 40 тыс. руб. (сейчас до 50 тыс.). Для них также предусмотрена дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года (сейчас до трех лет).

Если требования безопасности были нарушены на объектах ТЭК высокой или средней категории опасности, то для граждан штраф составит от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Штраф для юридических лиц составит от 200 тыс. до 300 тыс. руб. В нынешней редакции КоАП дифференциации штрафов в зависимости от категории объекта не предусмотрено.

Как отмечают разработчики в пояснительных материалах, "нередко должностные лица оказываются не наделенными распорядительными и иными полномочиями в области финансирования необходимых мероприятий по обеспечению безопасности объектов, что устанавливается в судебном процессе и является основанием для прекращения судом административного производства, возбужденного органом государственного контроля". В связи с этим кабмином было принято решение предусмотреть штрафы и для юридических лиц.