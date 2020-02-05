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Китайская вирусная пневмония

Южная Корея выделит $3 млрд на борьбу с коронавирусом

Премьер страны Чон Се Гюн также заявил, что в ближайшее время могут расширить запрет на въезд в Южную Корею иностранцев

СЕУЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Республика Корея создаст резервный фонд в размере $3 млрд, а также расширит меры по борьбе с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил в среду премьер-министр страны Чон Се Гюн на совещании членов правительства, правящей партии и администрации президента.

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Глава кабинета отметил, что в ближайшее время может быть расширен запрет на въезд в Южную Корею иностранцев, а проверку на вирус будут проходить все возвращающиеся из-за рубежа граждане страны. В настоящее время это правило касается только въезжающих из Китая.

"Правительство тщательно готовится к возможному дальнейшему распространению вируса и ищет выход из сложившейся ситуации", - сказал Чон Се Гюн.

На совещании принято решение выделить порядка $3 млрд в резервный фонд с целью финансирования карантинных мероприятий и поддержки предприятий, пострадавших от вспышки вируса.

По состоянию на среду в Республике Корея зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом. В карантине находятся 129 человек, еще 1,3 тыс. проверяют на заболевание.

Теги
Республика КореяЧон Се ГюнКитайская вирусная пневмония
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