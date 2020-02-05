Депутаты подготовили законопроект против завышения цен в аптеках

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" разработали законопроект, призванный не допустить завышения аптеками цен на лекарства. Об этом сообщил руководитель думских единороссов, вице-спикер Сергей Неверов.

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Депутатами фракции "Единая Россия" разработан законопроект…, который в будущем исключит ситуации, связанные с завышением аптеками цен. Завтра этот законопроект будет рассмотрен на заседании координационного совета фракции по законотворчеству", - сказал он журналистам в среду. Поправки предлагаются в федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", регулирующий, в частности, деятельность аптек и аптечных сетей.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 5 февраля заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты. Неверов подчеркнул, что фракция целиком поддерживает эту позицию.

Китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 23,6 тыс., более 490 человек умерли.