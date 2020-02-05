{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Депутаты подготовили законопроект против завышения цен в аптеках

Законопроект рассмотрят на заседании координационного совета фракции "Единая Россия" 6 февраля
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" разработали законопроект, призванный не допустить завышения аптеками цен на лекарства. Об этом сообщил руководитель думских единороссов, вице-спикер Сергей Неверов.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Депутатами фракции "Единая Россия" разработан законопроект…, который в будущем исключит ситуации, связанные с завышением аптеками цен. Завтра этот законопроект будет рассмотрен на заседании координационного совета фракции по законотворчеству", - сказал он журналистам в среду. Поправки предлагаются в федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", регулирующий, в частности, деятельность аптек и аптечных сетей.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 5 февраля заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты. Неверов подчеркнул, что фракция целиком поддерживает эту позицию.

Китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 23,6 тыс., более 490 человек умерли.

Теги
Неверов, Сергей ИвановичРоссияКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Мишустин получил в кортеж лимузин Aurus
Предыдущий премьер-министр Дмитрий Медведев также пользовался этим отечественным автомобилем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС