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Китайская вирусная пневмония

Минздрав Новосибирской области попросил производителя увеличить выпуск медицинских масок

Ранее сообщалось, что в городах Сибири возник ажиотажный спрос на маски в аптеках из-за обнаруженного в Китае коронавируса

ТАСС, 7 февраля. Минздрав Новосибирской области из-за перебоев в поставках на фоне выросшего спроса из-за обнаруженного в Китае коронавируса и роста числа заболевших ОРВИ и гриппом в регионе попросил местного производителя увеличить выпуск медицинский масок. Об этом сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения.

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Ажиотажный спрос на маски в Новосибирске, как и в других городах Сибири, зафиксировали аптечные сети. Горожане разобрали все запасы масок и пополнить их нечем - такой продукции нет и у поставщиков, сообщал ТАСС со ссылкой на новосибирскую аптечную сеть.

"Минздрав тоже обеспокоен возникшими перебоями с поставками медицинских масок, так как они необходимы ежедневно и в большом количестве для персонала лечебных учреждений. Поэтому мы уже обратились к новосибирскому предприятию-производителю защитных масок с просьбой увеличить их выпуск", - цитируются в сообщении слова министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова.

Повышенный спрос на маски, по мнению регионального Минздрава, связан со вспышкой новой коронавирусной инфекции в Китае, уточняется в сообщении со ссылкой на слова Хальзова.

"По мнению руководителя Минздрава, повышенный спрос на маски - явление закономерное, обусловлено информацией о вспышке коронавирусной инфекции в Китае. Но в этой истории, несомненно, есть и плюс: новосибирцы оценили значение масок, и сегодня, когда в регионе начался сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, все больше людей при первых признаках простуды надевают это средство защиты, чтобы не подвергать опасности заражения окружающих", - говорится в пресс-релизе.

О коронавирусе

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 31,3 тыс., 636 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,5 тыс.

 

Теги
РоссияКитайНовосибирская областьКитайская вирусная пневмония
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