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Китайская вирусная пневмония

Пекин расследует факт возможного игнорирования властями Хубэя пневмонии на раннем этапе

Центральная комиссия Коммунистической партии Китая подозревает, что местные власти на раннем этапе вспышки заболевания проигнорировали заявление врача Ли Вэньляна

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины направит в провинцию Хубэй инспекционную группу для проведения расследования в связи со смертью врача Ли Вэньляна из-за пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, и подозрением, что местные власти на раннем этапе вспышки этого заболевания проигнорировали заявление медика. Об этом сообщил в пятницу антикоррупционный регулятор.

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"Центральное правительство решило направить в Хубэй и [административный центр провинции] город Ухань инспекционную группу, которая проведет всестороннее расследование, касающееся доктора Ли Вэньляна", - говорится в кратком заявлении, опубликованном на сайте комиссии.

Ли Вэньлян - один из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке пневмонии. Он умер в ночь на пятницу из-за осложнений в результате этой болезни. 30 декабря медик сообщил в социальной сети WeChat об обнаружении новой болезни, "похожей на атипичную пневмонию". На это сообщение тут же отреагировали местные правоохранительные органы, которые поначалу обвинили его в распространении слухов.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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