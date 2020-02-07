Пекин расследует факт возможного игнорирования властями Хубэя пневмонии на раннем этапе

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины направит в провинцию Хубэй инспекционную группу для проведения расследования в связи со смертью врача Ли Вэньляна из-за пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, и подозрением, что местные власти на раннем этапе вспышки этого заболевания проигнорировали заявление медика. Об этом сообщил в пятницу антикоррупционный регулятор.

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"Центральное правительство решило направить в Хубэй и [административный центр провинции] город Ухань инспекционную группу, которая проведет всестороннее расследование, касающееся доктора Ли Вэньляна", - говорится в кратком заявлении, опубликованном на сайте комиссии.

Ли Вэньлян - один из восьми врачей, которые первыми предупредили о вспышке пневмонии. Он умер в ночь на пятницу из-за осложнений в результате этой болезни. 30 декабря медик сообщил в социальной сети WeChat об обнаружении новой болезни, "похожей на атипичную пневмонию". На это сообщение тут же отреагировали местные правоохранительные органы, которые поначалу обвинили его в распространении слухов.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.