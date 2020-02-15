Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами и "КамАЗом" в Калмыкии

ЭЛИСТА, 15 февраля. /ТАСС/. Двое госпитализированных после столкновения двух пассажирских автобусов и "КамАЗа" в Калмыкии находятся в реанимации. Всего в республиканской больнице имени П. П. Жемчуева проходят лечение семь человек, сообщили журналистам в пресс-службе больницы.

"Семь человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Как сообщил главный врач республиканской больницы Санал Манджиев, состояние двух оценивается как стабильно тяжелое, после оперативных вмешательств они находятся в отделении анестезиологии и реанимации", - сказали в пресс-службе.

Пять человек получили травмы средней степени тяжести. Трое из них определены в нейрохирургическое отделение, двое - в травматологическое. Среди находящихся на лечении в больнице - жители Дагестана и Элисты, добавили в пресс-службе больницы.

По последним данным Министерства здравоохранения республики, в травмацентр республиканской больницы после осмотра в районной больнице для оказания высококвалифицированной помощи доставили 12 пострадавших, из них четверо от госпитализации отказались (в том числе 22-летний житель Киргизии), у одного травмы обнаружены не были.

Столкновение двух пассажирских автобусов и грузовика "КамАЗ" произошло в районе поселка Аршань-Зельмень. Автобус "Неоплан" под управлением жителя Дагестана столкнулся с двигавшимся впереди автобусом Setra под управлением жителя Калмыкии. В результате Setra въехала в грузовик "КамАЗ", который остановился на обочине дороги для ремонта. Детей среди пострадавших нет.

В одном из автобусов, который следовал по маршруту Москва - Элиста, находились 20 пассажиров, во втором, направлявшемся из Москвы в Хасавюрт, - было 30 человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").