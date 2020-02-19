Первые пассажиры Diamond Princess сошли на берег

ИОКОГАМА /Япония/, 19 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев, Алексей Заврачаев/. Десятки японских и иностранных журналистов стали съезжаться в портовую часть города Иокогама за несколько часов до официально разрешенного выхода на берег первых пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Судно уже две недели стоит на карантине из-за коронавируса.
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии заранее уведомило СМИ, что доступ к порту, где стоит лайнер, будет более регламентирован. Для журналистов выделили смотровую площадку примерно в 500 м от самого судна. Некоторые журналисты разместились вдоль забора по периметру порта.
Дожидаясь начала выхода пассажиров, телевизионщики записывали стендапы. "Этот день, безусловно, станет радостным для тех, кто сможет наконец-то сойти на берег. Но вызывает он и немало тревог у общественности - сумели ли японские власти остановить распространение коронавируса?" - проговорила журналистка.
Действительно, вопрос о том, было ли верным решение японского Минздрава закрыть лайнер на двухнедельный карантин и не привело ли оно к еще большему числу зараженных на корабле, является одним из самых распространенных как среди иностранных, так и среди японских журналистов. Японские власти в свою очередь уже подчеркнули, что считают свои действия в отношении ситуации на Diamond Princess полностью адекватными.
Изначально предполагалось, что пассажиров, у которых не обнаружен коронавирус, будут развозить на специально подготовленных ярко-желтых автобусах, а также такси. Однако первые два пассажира, сошедшие на берег, решили добраться домой своим ходом. Японка пенсионного возраста, одетая в ярко-красное пальто и соломенную коническую шляпу, вышла из терминала, везя за собой большой красный чемодан на колесиках. Следом за ней шел пожилой японец. Оба были в респираторах.
Десятки репортеров, стоявших у ворот терминала, сперва даже не поняли, что произошло. Только спустя какое-то время они побежали к пассажирам Diamond Princess. Одна журналистка упала, запутавшись в проводах микрофонов, но быстро поднялась и пошла за уходящими пассажирами. Они в свою очередь явно не планировали общаться с журналистами, поэтому отвечали на их вопросы односложно.
Больше через ворота терминала к журналистам никто не выходил. Все пассажиры, сошедшие на берег, сразу же садились в такси и автобусы, которые покидали порт через другие ворота. В течение часа после выхода пожилой пары число журналистов у терминала сократилось примерно вдвое.
Ситуация с россиянами
В первый день с Diamond Princess сошло около 500 человек, большинство из них - японцы. Двух гражданок РФ, вошедших в этот список, на территории порта встретили сотрудники российского посольства. Проезжая мимо журналистов, россиянки помахали им рукой. Всего же на Diamond Princess находилось 24 гражданина РФ. Двоих из них - супружескую пару - ранее госпитализировали. У мужчины был обнаружен коронавирус, а его супруга была помещена в больницу из-за высокого риска инфицирования.
Ожидается, что все, у кого не обнаружен коронавирус, сойдут на берег к 21 февраля. В то же время пассажиры, находившиеся в каютах с заразившимися, останутся на лайнере под наблюдением, даже если у них коронавирус не выявлен. Членам команды также позволят сойти на берег, если они успешно прошли карантин. Как сообщили ТАСС в службе охраны порта, где стоит лайнер, карантин будет действовать на судне, пока все пассажиры и члены экипажа не сойдут на берег.
"Вы знаете, в наше время так много информационного шума, который раздувается по любому поводу, посредством тех же социальных сетей. Конечно, я понимаю, что ситуация очень серьезная, и любая ошибка может привести к тяжелейшим последствиям. Но мне кажется, что нам надо на секунду представить себя на месте тех людей, которые все еще находятся на лайнере. Им намного страшнее, им намного тяжелее. Мне кажется, что всем нам надо хотя бы попытаться понять их чувства", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС репортер одной из местных японских газет.