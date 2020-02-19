Первые пассажиры Diamond Princess сошли на берег

' Игорь Беляев/Алексей Заврачаев/ТАСС/Reuters'

ИОКОГАМА /Япония/, 19 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев, Алексей Заврачаев/. Десятки японских и иностранных журналистов стали съезжаться в портовую часть города Иокогама за несколько часов до официально разрешенного выхода на берег первых пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Судно уже две недели стоит на карантине из-за коронавируса.

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Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии заранее уведомило СМИ, что доступ к порту, где стоит лайнер, будет более регламентирован. Для журналистов выделили смотровую площадку примерно в 500 м от самого судна. Некоторые журналисты разместились вдоль забора по периметру порта. Дожидаясь начала выхода пассажиров, телевизионщики записывали стендапы. "Этот день, безусловно, станет радостным для тех, кто сможет наконец-то сойти на берег. Но вызывает он и немало тревог у общественности - сумели ли японские власти остановить распространение коронавируса?" - проговорила журналистка. Действительно, вопрос о том, было ли верным решение японского Минздрава закрыть лайнер на двухнедельный карантин и не привело ли оно к еще большему числу зараженных на корабле, является одним из самых распространенных как среди иностранных, так и среди японских журналистов. Японские власти в свою очередь уже подчеркнули, что считают свои действия в отношении ситуации на Diamond Princess полностью адекватными. Изначально предполагалось, что пассажиров, у которых не обнаружен коронавирус, будут развозить на специально подготовленных ярко-желтых автобусах, а также такси. Однако первые два пассажира, сошедшие на берег, решили добраться домой своим ходом. Японка пенсионного возраста, одетая в ярко-красное пальто и соломенную коническую шляпу, вышла из терминала, везя за собой большой красный чемодан на колесиках. Следом за ней шел пожилой японец. Оба были в респираторах.

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Десятки репортеров, стоявших у ворот терминала, сперва даже не поняли, что произошло. Только спустя какое-то время они побежали к пассажирам Diamond Princess. Одна журналистка упала, запутавшись в проводах микрофонов, но быстро поднялась и пошла за уходящими пассажирами. Они в свою очередь явно не планировали общаться с журналистами, поэтому отвечали на их вопросы односложно. Больше через ворота терминала к журналистам никто не выходил. Все пассажиры, сошедшие на берег, сразу же садились в такси и автобусы, которые покидали порт через другие ворота. В течение часа после выхода пожилой пары число журналистов у терминала сократилось примерно вдвое. Ситуация с россиянами В первый день с Diamond Princess сошло около 500 человек, большинство из них - японцы. Двух гражданок РФ, вошедших в этот список, на территории порта встретили сотрудники российского посольства. Проезжая мимо журналистов, россиянки помахали им рукой. Всего же на Diamond Princess находилось 24 гражданина РФ. Двоих из них - супружескую пару - ранее госпитализировали. У мужчины был обнаружен коронавирус, а его супруга была помещена в больницу из-за высокого риска инфицирования.

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