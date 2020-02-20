Олимпиада по оказанию первой помощи с международным участием пройдет в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 20 февраля. /ТАСС/. Всероссийская олимпиада с международным участием по оказанию первой помощи "Спаси и сохрани" пройдет в Дагестанском государственном медицинском университете (ДГМУ) в Махачкале. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба вуза.

"В стенах Дагестанского государственного медицинского университета 21 февраля пройдет четвертая Всероссийская олимпиада с международным участием по оказанию первой помощи "Спаси и сохрани". Олимпиада, впервые инициированная руководством ДГМУ в год 85-летия университета, уже стала традиционной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с каждым годом география участников олимпиады расширяется. "В этом году участие в ней примут 24 команды, в том числе 17 из-за пределов Дагестана. Так, побороться за звание лучших в оказании первой помощи в Махачкалу приедут команды медицинских вузов и колледжей Челябинска, Омска, Самары, Астрахани, Ставрополя, Кисловодска, Тюмени, Волгограда и других городов. В числе участников четыре иностранные команды - из Белоруссии, Азербайджана и Узбекистана", - сообщается в тексте.

"В программе олимпиады два мастер-класса, демонстрирующих межведомственное взаимодействие Минздрава, МЧС, МВД, ФМБА при возникновении чрезвычайной ситуации. Первый мастер-класс имитирует крупную аварию на трассе Махачкала - Кизилюрт (столкновение автобуса с пассажирами, маршрутного такси и легкового автомобиля). Второй мастер-класс посвящен эвакуации пострадавших в результате землетрясения со второго этажа учебного заведения", - уточнила пресс-служба.

Мероприятие проводится с целью повышения качества подготовки студентов в области оказания первой помощи, повышения мотивации обучающихся к овладению навыками оказания первой помощи, раскрытия их профессионально-личностных качеств, совершенствования навыка работы в команде, заключила пресс-службе ДГМУ.