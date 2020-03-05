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Суд обязал Тинькова сдать в британскую полицию паспорта России и Кипра

Также бизнесмен должен сдать итальянские документы
Олег Тиньков Артур Лебедев/ТАСС
Описание
Олег Тиньков
© Артур Лебедев/ТАСС

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Тиньков, отпущенный под залог лондонским судом на время рассмотрения поданных в отношении него налоговой службой США претензий, обязан сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в Вестминстерском магистратском суде, в котором рассматривается дело.

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"Кипрский и российский паспорта Тинькова должны быть сданы в полицию вместе с его кипрским удостоверением личности и его видом на жительство в Италии", - сказала представитель суда, ссылаясь на принятое судом решение.

Ранее британская газета Sunday Express написала о том, что по итогам слушаний, состоявшихся 27 февраля, Тиньков выплатил залог в размере £20 млн ($36 млн) для того, чтобы находиться на свободе во время рассмотрения в суде Лондона дела о налоговых претензиях со стороны США. Оно касается урегулирования возможных налоговых претензий. Бизнесмен, который до 2013 года был гражданином США, участвует в слушаниях в качестве частного лица. Как говорится в статье, бизнесмен обязался не покидать с 19:00 до 07:00 свою квартиру в лондонском районе Кенсингтон и сдал паспорта в полицию, где должен отмечаться трижды в неделю. В суде корреспонденту ТАСС подтвердили эти условия освобождения под залог.

Представители Тинькова отказались от комментариев. Но TCS Group (головная компания "Тинькофф банка") подтвердила 2 марта в материалах, распространенных на Лондонской фондовой бирже, что бизнесмен на время судебного разбирательства останется в британской столице.

В сообщении указано, что эта ситуация не влияет на работу совета директоров TCS Group и правления "Тинькофф банка". "Господин Тиньков не является членом ни одного из этих советов. Все текущие операционные решения принимаются на уровне правления банка и других операционных компаний группы", - отмечается в материалах.

В пресс-службе "Тинькофф банка" ТАСС проинформировали, что группа самостоятельно сообщила об участии Тинькова в судебных слушаниях, инициированных налоговой службой США, для соблюдения всех юридических норм, имеющих отношение к публичной компании с листингом в Лондоне и Москве. Рассмотрение претензий налоговой службы США в отношении бизнесмена назначено лондонским судом на 27 апреля.

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