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Распространение коронавируса нового типа

Ростуризм призвал туроператоров предлагать клиентам альтернативы посещению Хоккайдо

Ранее МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в префектуру Хоккайдо из-за распространения коронавируса

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Ростуризм призывает туроператоров предлагать туристам, планирующим поездку на Хоккайдо (Япония), другие страны, где ситуация с распространением коронавируса не является настолько критической. Об этом говорится в сообщении ведомства, размещенном на его сайте.

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"Обращаем внимание туроператоров и турагентов на необходимость в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки на Хоккайдо, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что Ростуризм находится в постоянном контакте с МИД РФ и Роспотребнадзором и при поступлении дополнительной информации будет оперативно доводить ее до туроператоров, турагентов и туристов.

В четверг вечером МИД РФ рекомендовал своим гражданам временно воздержаться от поездок в префектуру Хоккайдо (Япония) без крайней необходимости из-за распространения в регионе новой коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор призвал россиян также учитывать информацию о распространении коронавируса в Японии при планировании поездок.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Японии достигло 1056 человек. Около 60 заболевших по всей стране находятся в тяжелом состоянии. Число жертв коронавируса в Японии не изменилось и составляет 12 человек. Наиболее сложная ситуация складывается на северном острове Хоккайдо, где общее число зараженных превысило 80 человек. Среди зараженных большинство (706 человек) приходится на пассажиров и членов команды круизного лайнера Diamond Princess.

Саппоро (административный центр префектуры Хоккайдо) пользуется популярностью у туристов, в том числе из России. Город был столицей зимних Олимпийских игр 1972 года и трех зимних Азиатских игр 1986, 1990 и 2017 годов. Кроме того, в Саппоро ежегодно проводится фестиваль снега. В 2020 году он проводился с 31 января по 11 февраля и собрал около 2 млн туристов со всего мира.

Теги
ЯпонияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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