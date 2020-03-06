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Распространение коронавируса нового типа
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В Москве выздоровел первый заразившийся коронавирусом

В ближайшие дни его выпишут из больницы
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Мужчина, вернувшийся с коронавирусом после поездки в Италию, выздоровел в Москве и скоро будет выписан из больницы. Об этом журналистам сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

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"У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем", - сказала Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 2 марта врачи подтвердили случай новой коронавирусной инфекции Covid-2019, который был выявлен у москвича, вернувшегося из Италии.

Также ранее 6 марта в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что за последние сутки в России зарегистрированы шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - один случай в Нижнем Новгороде, пять случаев в Москве. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Италию в последние две недели.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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