Власти Франции рекомендовали отменить все мероприятия с более чем 1 тыс. участников

ПАРИЖ, 8 марта. /ТАСС/. Любые публичные собрания, рассчитанные на более чем 1 тыс. участников, должны быть отменены, в зонах распространения вируса это касается любых мероприятий. Об этом заявил в воскресенье министр здравоохранения Франции Оливье Веран на пресс-конференции по итогам заседания Совета по обороне и национальной безопасности с участием президента страны Эмманюэля Макрона.

"Все собрания запрещаются по решению префекта в зонах повышенной вирусной активности вроде департаментов Уаза и Юра. На национальном уровне все собрания свыше 1 тыс. участников теперь запрещены. Префекты и министерства повторно создадут списки мероприятий, которые будут считаться, как полезные для жизни нации", - заявил Веран.

Министр уточнил, что в эти списки войдут как манифестации, так и различные состязания, и поездки на общественном транспорте. Он констатировал, что "пропорциональные и дифференцированные" меры изоляции дают положительный эффект для предотвращения распространения коронавируса и добавил, что считает правильным локальное закрытие детских садов и школ в потенциально уязвимых районах. Веран подчеркнул, что пока страна находится еще во второй стадии борьбы с распространением инфекции, а именно на пути предотвращения ее распространения по территории, и пока речь не идет о последней - третьей - стадии, подразумевающей эпидемию и жесткие ответные меры.

Телемедицина и ограниченные посещения

Веран также заявил о намерении подписать вступающий в силу с понедельника декрет о расширении доступа к удаленным консультациям с врачами, "чтобы защитить и упростить их работу". Он заявил о желании расширить количество платформ, на которых были бы доступны такие услуги. Министр объявил об отмене обязательного перед переходом на удаленное общение личного визита к лечащему врачу, если подобный осмотр уже проводился в последние 12 месяцев. "Таким образом, каждый пациент на своей территории сможет получить доступ к телемедицине при необходимости", - заключил он.

Министр отметил, что власти ради снижения риска передачи коронавируса "не рекомендуют навещать пожилых людей", за исключением крайних случаев. По этой же причине запрещены любые групповые визиты в дома престарелых - только один член семьи сможет зайти на территорию, чтобы пообщаться с родственником. Дети и больные не допускаются. Также в подобных учреждениях с пятницы действует режим усиленного обеспечения гигиены.

"В пятницу премьер-министр [Эдуар Филипп] объявил о введении "белого плана" в больницах по всей Франции (предусматривает экстренный вызов в смену всего медперсонала и изменение графика несрочных операций - прим. ТАСС), - напомнил Веран. - Я же подписал декрет, отменяющий ограничение на количество дополнительных рабочих часов персонала в больницах, чтобы им было проще обеспечивать непрерывность медицинских услуг в этой исключительной ситуации".

Обстановка во Франции

По последним данным санитарно-медицинского агентства Sante publique France, число случаев заражения новым коронавирусом на территории Франции достигло 1126, из них 19 оказались смертельными. В Аяччо - крупнейшем городе острова Корсика и административном центре департамента Южная Корсика - из-за угрозы распространения коронавируса на две недели были закрыты все школы и запрещены собрания численностью более 50 человек, спортивные состязания будут проходить без зрителей. К настоящему моменту в этом городе с населением примерно 70 тыс. человек зафиксировано 23 случая заражения, всего по острову - 28 случаев.