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Скандал вокруг Харви Вайнштейна

Приговоренного Харви Вайнштейна госпитализируют из-за проблем с сердцем

Ранее его приговорили к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии
Харви Вайнштейн AP Photo/John Minchillo
Описание
Харви Вайнштейн
© AP Photo/John Minchillo

ТАСС, 12 марта. Врачи госпитализируют из-за проблем с сердцем 67-летнего американского продюсера Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на его официального представителя.

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По его данным, продюсер в течение продолжительного времени жаловался на боли в груди. Он отправится в нью-йоркскую больницу "Бельвью".

Суд в Нью-Йорке 11 марта вынес приговор Вайнштейну по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Продюсер присутствовал в зале суда во время заседания. Перед вынесением приговора судьей Джеймсом Берком Вайнштейн заверил, что "глубоко раскаивается", а также отметил, что "находится в полном замешательстве". Он сказал, что "близко дружил" с Мириам Хейли и Джессикой Манн, которые обвиняли его в изнасиловании. Обе они ранее являлись коллегами Вайнштейна.

Теги
СШАСкандал вокруг Харви Вайнштейна
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