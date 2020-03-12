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Распространение коронавируса нового типа

Как ООН пытается продолжать работу в условиях пандемии

Практически никто из дипломатов или сотрудников секретариата до сих пор не носит маски, а температуру у посетителей не измеряют
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Описание
© Мария Хренова/ТАСС
© Мария Хренова/ТАСС
© Мария Хренова/ТАСС
© Мария Хренова/ТАСС
© Мария Хренова/ТАСС
© Мария Хренова/ТАСС

ООН, 12 марта. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне присвоения коронавирусу статуса пандемии призвал все страны незамедлительно активизировать усилия по борьбе с распространением заболевания. В то же время под угрозой явно находится сама штаб-квартира ООН в Нью-Йорке: сюда ежедневно приезжают люди со всего мира, да и штат Нью-Йорк уже объявил о чрезвычайном положении. Многие компании стараются переводить сотрудников на работу из дома, у приходящих в офис замеряют температуру, а университеты проводят занятия удаленно по видеосвязи. Однако меры секретариата ООН на данный момент нельзя назвать кардинальными.

С антисептиком и без масок

Еще в начале эпидемии ООН больше концентрировалась на призывах не допустить паники или стигматизации, чем, собственно, на превентивных мерах. В первую очередь по зданию развесили диспенсеры с антисептиком для рук, которые соседствовали с плакатами "не носи маску, если не болеешь". Кстати, маски до сих пор не носит практически никто из дипломатов или сотрудников секретариата. Да и температуру у посетителей ООН никто не измеряет.

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Сам генсек ООН, которому 70 лет, буквально на днях давал пресс-конференцию без маски и еще на прошлой неделе здоровался со всеми за руку. Лишь в начале текущей недели он предписал всем сотрудникам соблюдать двухнедельный карантин после поездок в страны, где зафиксированы вспышки. Но это касается только сотрудников секретариата, а не всех дипломатов - по ним решения принимают сами постпредства.

"Кажется, что отсутствие каких-либо действий в первое время сейчас сменят, напротив, крайние меры", - прокомментировал ситуацию один из опрошенных ТАСС дипломатов.

До первого заболевшего

Действительно, теперь в ООН сокращают, отменяют или переносят все неофициальные или менее значимые мероприятия, заседания, конференции, выставки и показы фильмов. К странам-членам обратились с просьбой обойтись без гостей из столиц и в целом на мероприятия посылать минимум дипломатов. Так сессия Комиссии по статусу женщин вместо предполагавшихся десяти дней проходила всего один, однако прием в ее честь отменять не стали. А ведь на нем заразиться не сложнее, чем в переговорном зале.

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"Думаю, что все здание может быть закрыто, если обнаружится, что заболел кто-то из дипломатов", - поделился мнением один из сотрудников организации. В то же время официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик утверждает, что пока медицинская служба ООН не зафиксировала случаев заражения коронавирусом в штаб-квартире в Нью-Йорке.

Последним бастионом, который еще не пал, стали заседания Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. В понедельник США провели тестирование системы, позволяющей проводить встречи по видеосвязи. Но, видимо, к этому дипломаты прибегнут, если ситуация станет совсем критической. У ряда стран возникли сомнения в безопасности проведения закрытых консультаций в таком режиме - информация легко может утечь.

Пока же страны попросили приходить на встречи СБ в составе лишь одного-двух дипломатов от каждой делегации. "Мы не должны паниковать, но должны принять все меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса в этом здании", - отметил председательствующий в СБ в марте постпред Китая Чжан Цзюнь.

Атмосфера в здании

Еще неделю назад жизнь в ООН шла совершенно штатно - со всеми встречами, заседаниями и даже праздничными приемами. Однако с момента объявления чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке обстановка заметно изменилась. Здание заметно опустело, часть сотрудников перевели на работу на дому, все экскурсии отменили.

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Изменились и приветствия. В ООН зачастую принято не только жать руку, но и целоваться при встрече, если речь идет о женщинах или мужчине и женщине.

Хотя перед встречей Совбеза многие дипломаты по привычке протягивали руки в знак приветствия, коллеги тут же напоминали - только локоть к локтю, а лучше и вовсе помахать издалека.

На фоне все нарастающих мер предосторожности Организация продолжает готовиться к своему 75-летию. Насколько удастся сохранить размах намеченных на сентябрь праздничных мероприятий, становится все более неясным.

 

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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