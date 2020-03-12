Титов заявил, что защита Калви настаивает на недоказанности обвинения

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Защита бизнесмена Майкла Калви, который является основным фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", по завершении ознакомления с материалами намерена ходатайствовать о дополнительном следствии и прекращении уголовного преследования. Об этом сообщил в четверг ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя интервью проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Путин заявил, что Россия при расследовании уголовного дела Майкла Калви должна исходить из приоритета своего законодательства, а вопрос его виновности определит суд. Давать какие-либо оценки глава государства не стал, в том числе говорить о виновности бизнесмена.

"По имеющейся информации, защита намерена вносить ходатайства о необходимости дополнительного следствия и прекращении уголовного преследования. Мы, со своей стороны, надеемся на то, что по результатам изучения материалов уголовного дела прокуратурой будет отказано в утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд", - сказал Титов.

Он считает, что ситуация вокруг банка "Восточный" является корпоративным спором, и "рассматриваться этот спор должен был в арбитражном суде, инструменты уголовного преследования здесь неуместны". Тем не менее, по его словам, сейчас судьба дела находится уже полностью в руках уголовного судопроизводства.

"Обвиняемые продолжают знакомиться с материалами дела, это займет еще несколько месяцев. Среди них, кстати, нет ни одного, кто признал бы обвинения в свой адрес. С интересом будем следить за ходом процесса, так как это дело может оказать существенное влияние на формирование судебной практики по аналогичным делам", - добавил Титов.