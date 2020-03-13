Мишустин отметил высокий уровень образования в Костромском государственном университете

КОСТРОМА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер РФ Михаил Мишустин обсудил со студентами Костромского государственного университета влияние современных цифровых технологий на систему высшего образования, плюсы и минусы Болонской системы, и поделился своим мнением о том, какое образование - техническое или гуманитарное - лучше. Во время рабочей поездки в Кострому глава правительства посетил местный университет, где пообщался с его студентами и ответил на их вопросы. Мишустину был задан вопрос о том, как сделать региональные вузы привлекательными и привлечь в них студентов, которые в настоящее время предпочитают столичные вузы.

"Привлекательность заключается в том, чтобы вокруг было комфортно, и чтобы вам в первую очередь было интересно находиться в этой среде, в вузе. Кампусы или места, где должны учиться студенты, должны быть современными. У вас должна быть своя среда, общение, обмен информацией, дружба и общение с преподавателями", - ответил глава правительства. "Поэтому, чтобы в этом смысле было интересно учиться не только в самых крупных городах страны, мы и работаем, и хотим в наших нацпроектах очень многое запланировать для построения именно такой среды", - добавил он. Следующий вопрос касался влияния цифровых технологий на образование и возможности дистанционного обучения. В ответ на это Мишустин поинтересовался у задававшего вопрос студента, пойдет ли он лечиться к врачу, который закончил университет через интернет. Получив отрицательный ответ, Мишустин заметил: "Смысл в том, что, конечно же, можно много чего почерпнуть из интернета: получить информацию, онлайн-курсы. Но это не панацея. Все равно та среда, которую дает университет, это совершенно уникальный ресурс". В свою очередь, присутствовавший на встрече министр науки и высшего образования Валерий Фальков заметил, что современные студенты черпают в интернете до 80% информации. "Но не всегда достоверной", - отреагировал премьер. Роль стартапов Мишустин обсудил с одним из студентов роль стартапов в современном образовании. В связи с этим он заметил, что очень небольшое количество стартапов могут развиться из обычной идеи в приносящее доход предприятие. "Сейчас в мире, поскольку самые современные технологии сделали возможным отсутствие языкового барьера, любой человек, который придумает какую-то историю, она будет мгновенно переведена, ретранслирована и доступна через мобильное приложение в любой точке мира. Если она будет доступна в любой точке мира, то в этом смысле практически это будет "убирать" те самые отрасли, которые могли бы развиваться самостоятельно, или стартапы вашего города, вашей страны", - сказал он. Техническое образование предпочтительнее Один из вопросов главе правительства касался того, какое образование - техническое или гуманитарное - является предпочтительным. "Я знаю очень большое количество совершенно замечательных финансистов, экономистов, которые получились из не очень хороших инженеров, но не знаю ни одного даже не очень хорошего инженера, который получился из хорошего финансиста или экономиста", - ответил Мишустин.

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