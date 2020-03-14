Матвиенко: меры по борьбе с коронавирусом при необходимости могут быть усилены с 1 апреля

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Меры по борьбе с коронавирусом в случае необходимости могут быть усилены в РФ после 1 апреля. Об этом заявила в субботу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что принятые на данном этапе меры достаточны.

"Судя по тому, как развивается ситуация в России, штабом приняты надлежащие меры. Все принятые меры действуют до 1 апреля. Если будет необходимость после 1 апреля их усилить, либо [оставить их] в текущем режиме, это, безусловно, будет сделано", - сказала Матвиенко журналистам.

Вместе с тем она добавила, что считает принятые Россией на данном этапе меры достаточными. "Правительство, созданный штаб внимательно следят за развитием событий и в ежедневном режиме контролируют ситуацию, в случае необходимости, заверяю вас, примут те меры, которые будут достаточными. Избыточных мер нет необходимости вводить", - отметила спикер Совфеда.

По словам спикера Совфеда, пока нет серьезных оснований для корректировки доходной части бюджета в связи с влиянием коронавируса на экономику. Государство выполнит все свои социальные обязательства и не будет их корректировать, несмотря на ситуацию с коронавирусом, добавила она.