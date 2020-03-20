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Распространение коронавируса нового типа

Жизнь в формате онлайн и закупка медтехники. Как живет ЦФО в условиях пандемии

Волонтеры в регионах начали помогать пенсионерам покупать продукты

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Власти регионов Центрального федерального округа (ЦФО) выделяют дополнительные средства на медтехнику на случай массовой госпитализации заразившихся коронавирусом, волонтеры начали в пятницу оказывать помощь пожилым людям в закупке продуктов. Собственные меры профилактики заболеваний и особый режим работы вводят предприятия, учреждения культуры переходят на онлайн-экскурсии.

По состоянию на 19 марта, в Центральной России зафиксировано 19 случаев заражения коронавирусом: по одному в Иванове, Калуге, Ярославле, Рязани, два случая в Воронеже, по три случая - в Твери, Туле и Тамбове. При этом в четверг первых трех выздоровевших после коронавируса выписали в Липецке, накануне из московской больницы также выписали после выздоровления жительницу Белгорода. По данным медиков на 20 марта, состояние заболевших оценивается как удовлетворительное, отмечается положительная динамика.

Дополнительная медтехника и средства защиты

Правительство Орловской области, где режим повышенной готовности введен 19 марта, для дооснащения больниц аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) выделило 13 млн рублей, поступивших из федерального бюджета, и еще 15,8 млн рублей - из регионального резервного фонда. Сейчас всего в медучреждениях области, по словам губернатора Андрея Клычкова, в наличии есть 159 таких аппаратов.

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В департаменте здравоохранения Ярославской области сообщили, что в медучреждениях региона работает 395 аппаратов ИВЛ, 34 из них находятся в инфекционных отделениях больниц. Ранее было подписано соглашение с Минздравом РФ о выделении 8 млн рублей. "Средства доведены до инфекционной больницы, на них будут закуплены новые аппараты", - сообщили в департаменте.

Костромская аптечная база в ближайшее время начнет производство медицинских масок многоразового использования для розничной продажи населению в аптеках. Об этом сообщила журналистам пресс-служба главы региона Сергея Ситникова. "Решается вопрос оперативного получения аптечной базой сертификатов на производство. Планируется, что еженедельно будет выпускаться для продажи порядка 50 тыс. масок. Первая партия поступит в губернские аптеки уже на следующей неделе. Кроме того, аптечная база приступает к производству дезинфицирующих средств для обработки рук - также для розничной продажи в аптеках Костромской области", - отметили в пресс-службе.

Орловская трикотажная фабрика "Гамма" сделала дизайнерскую защитную маску: на черном фоне белыми и красными буквами написано "Stop Covid-19".

Предприятие "Новомосковский хлор" в Тульской области, входящее в состав компании "Еврохим", увеличило на 16% в марте выпуск гипохлорита натрия - одного из самых дешевых и эффективных средств дезинфекции помещений и поверхностей в публичных местах. В пресс-службе Корпорации развития Тульской области отметили, что это связано с возросшим спросом, а сам гипохлорит натрия производится из каменной соли Новомосковского месторождения.

Предприятия в режиме профилактики

Усиливают меры для профилактики коронавируса и на крупных промышленных предприятиях. Так, в Курской области на горно-обогатительном комбинате (ГОК) в моногороде Железногорске проводится дополнительная дезинфекция помещений и контактных поверхностей, автоматических систем медицинских осмотров, транспорта. "На Михайловском ГОКе установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук. В каждой столовой комбината проводятся профилактические дезинфекционные мероприятия", - отметили в пресс-службе комбината, добавив, что на ГОКе и его дочерних предприятиях работают около 14 тыс. человек.

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Многофункциональные центры (МФЦ) Рязанской и некоторых других областей ЦФО до конца марта переводят на особый режим работы - обслуживание заявителей будет производиться по предварительной записи. По возможности, минимизировать посещение подразделений просят жителей работники "Почты России".

"На сайте компании или с помощью мобильного приложения в смартфоне можно оформлять и оплачивать посылки, получать и отправлять заказные электронные письма, оформлять подписку на периодические печатные издания. А при условии оформления простой электронной подписи необходимый визит на почту может занять не более 30 секунд", - сообщили в группе по маркетингу и корпоративным коммуникациям управления Федеральной почтовой службы по Курской области.

Помощь волонтеров и церкви

Помощь пожилым людям в Белгородской области под эгидой Общероссийского народного фронта (ОНФ) начали оказывать волонтерские организации. С 20 марта в регионе заработал штаб добровольцев, а также горячая линия для жителей региона. Как отметил в беседе с ТАСС руководитель пресс-службы регионального отделения ОНФ Алексей Ерофеев, "в задачи штаба входит покупка продуктов, лекарств, выгул животных".

Для консультирования и выявления пожилых людей, нуждающихся в помощи, кол-центр создан и в Орловской области, на звонки отвечают специалисты департамента соцзащиты. Еще одна горячая линия действует в региональном департаменте здравоохранения - для тех, кто вернулся из стран с неблагополучной эпидобстановкой.

В период пандемии телефонные консультации организовали для педагогов Ярославской области. На базе регионального Института развития образования будут открыты четыре горячих линии по вопросам организации дистанционного обучения в школах, перейти на такой режим преподавания предстоит почти 10 тыс. учителей.

Приостановлена работа воскресных школ, приходских секций и кружков в Тамбовской области. По сообщению на сайте епархии, по утрам у священнослужителей, церковнослужителей, а также у сотрудников храмов измеряют температуру. По благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия во всех храмах Тамбовской епархии прошли молебны.

Культура в режиме онлайн и аудиоигиды

Орловская область 19 марта, одной из последних в стране, ввела режим повышенной готовности. Ограничены мероприятия, численность участников которых превышает 50 человек, на карантин закрыты в том числе театры, музей "Спасское-Лутовиново". В связи с введением во Владимирской области режима повышенной готовности по коронавирусу Гороховецкий историко-архитектурный музей переходит на новый режим работы - вход на выставки открыт только для индивидуальных посетителей в собственных медицинских масках, знакомиться экспозициями можно в режиме онлайн на сайте учреждения.

На онлайн-экскурсии посетителей ориентировал также Владимиро-Суздальский музей-заповедник, который также будет проводить трансляции записей концертов и творческих встреч. Крупнейший музей Тульской области - музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная поляна" - совместил меры профилактики коронавируса с подготовкой зданий к летнему туристическому сезону - закрыл для посещения Дом Толстого и Флигель Кузминских. Коллективные экскурсии проводиться не будут, но самостоятельно осмотреть заповедник по-прежнему можно, воспользовавшись аудиогидом, отметили в пресс-службе музея.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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