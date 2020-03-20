Жизнь в формате онлайн и закупка медтехники. Как живет ЦФО в условиях пандемии

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Власти регионов Центрального федерального округа (ЦФО) выделяют дополнительные средства на медтехнику на случай массовой госпитализации заразившихся коронавирусом, волонтеры начали в пятницу оказывать помощь пожилым людям в закупке продуктов. Собственные меры профилактики заболеваний и особый режим работы вводят предприятия, учреждения культуры переходят на онлайн-экскурсии. По состоянию на 19 марта, в Центральной России зафиксировано 19 случаев заражения коронавирусом: по одному в Иванове, Калуге, Ярославле, Рязани, два случая в Воронеже, по три случая - в Твери, Туле и Тамбове. При этом в четверг первых трех выздоровевших после коронавируса выписали в Липецке, накануне из московской больницы также выписали после выздоровления жительницу Белгорода. По данным медиков на 20 марта, состояние заболевших оценивается как удовлетворительное, отмечается положительная динамика. Дополнительная медтехника и средства защиты Правительство Орловской области, где режим повышенной готовности введен 19 марта, для дооснащения больниц аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) выделило 13 млн рублей, поступивших из федерального бюджета, и еще 15,8 млн рублей - из регионального резервного фонда. Сейчас всего в медучреждениях области, по словам губернатора Андрея Клычкова, в наличии есть 159 таких аппаратов.

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В департаменте здравоохранения Ярославской области сообщили, что в медучреждениях региона работает 395 аппаратов ИВЛ, 34 из них находятся в инфекционных отделениях больниц. Ранее было подписано соглашение с Минздравом РФ о выделении 8 млн рублей. "Средства доведены до инфекционной больницы, на них будут закуплены новые аппараты", - сообщили в департаменте. Костромская аптечная база в ближайшее время начнет производство медицинских масок многоразового использования для розничной продажи населению в аптеках. Об этом сообщила журналистам пресс-служба главы региона Сергея Ситникова. "Решается вопрос оперативного получения аптечной базой сертификатов на производство. Планируется, что еженедельно будет выпускаться для продажи порядка 50 тыс. масок. Первая партия поступит в губернские аптеки уже на следующей неделе. Кроме того, аптечная база приступает к производству дезинфицирующих средств для обработки рук - также для розничной продажи в аптеках Костромской области", - отметили в пресс-службе. Орловская трикотажная фабрика "Гамма" сделала дизайнерскую защитную маску: на черном фоне белыми и красными буквами написано "Stop Covid-19". Предприятие "Новомосковский хлор" в Тульской области, входящее в состав компании "Еврохим", увеличило на 16% в марте выпуск гипохлорита натрия - одного из самых дешевых и эффективных средств дезинфекции помещений и поверхностей в публичных местах. В пресс-службе Корпорации развития Тульской области отметили, что это связано с возросшим спросом, а сам гипохлорит натрия производится из каменной соли Новомосковского месторождения. Предприятия в режиме профилактики Усиливают меры для профилактики коронавируса и на крупных промышленных предприятиях. Так, в Курской области на горно-обогатительном комбинате (ГОК) в моногороде Железногорске проводится дополнительная дезинфекция помещений и контактных поверхностей, автоматических систем медицинских осмотров, транспорта. "На Михайловском ГОКе установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук. В каждой столовой комбината проводятся профилактические дезинфекционные мероприятия", - отметили в пресс-службе комбината, добавив, что на ГОКе и его дочерних предприятиях работают около 14 тыс. человек.

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