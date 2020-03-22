Эвакуация с Филиппин требуется почти 700 россиянам

БАНГКОК, 22 марта. /ТАСС/. Эвакуация почти 700 граждан России, заблокированных на островах Филиппин из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса в республике, планируется осуществить двумя самолетами. Об этом в воскресенье сообщила советник-посланник российского посольства на Филиппинах Татьяна Шлычкова.

"Нужно два рейса, один из Себу, другой из Калибо, [поскольку только] на Себу и Бантаяне зарегистрировался 271 человек", - отметила она во время трансляции на странице диппредставительства в Facebook.

Согласно последним опубликованным данным посольства, также на островах Борокай находится 161 россиянин, Бохол, включая Панглао - 102, Палаван, включая Эль-Нидо - 39, Негрос, включая Думагете - 16, Лусон, включая Манилу, Санта-Круз, Анхелес, Кавите, Легаспи, Олангапо, Субик - 36, Минданао, включая Самал, Мати, Бутуан, Давао, Кагаян-де-Оро, Замбоанга, Камигин, Букиднон, Генераль Сантос, Салай - 30, Сиаргао - 16.

Первый чартерный рейс

"Рейс, который планируется [25 марта] из Себу, чартерный, компании Azur Air, - рассказала она. - Предварительная цена за место в таком чартере составит €500". "Мы сразу задали вопросы относительно ее снижения и схемы оплаты, а также возможности для людей, у которых в данный момент нет средств, оформить их вылет, чтобы они за него заплатили через какое-то время в России", - добавила она.

Шлычкова подчеркнула, что дипломаты указали Москве на то, что у многих оказавшихся в данной ситуации россиян по несколько раз отменялись обратные рейсы, и у них может не быть средств, чтобы до вылета оплатить этот чартер.

"Мы запросили как минимум два рейса. Кроме Себу, мы ждем решение по Калибо, [пока пришла информация по одному рейсу], - сообщила советник-посланник. - [Аэропорт] Калибо принимает самолеты меньшей вместимости, рассчитанные на примерно 180 человек". Шлычкова добавила, что из Калибо, как и Себу, предполагается прямой рейс до Москвы.

Другой задачей, которая стоит сейчас перед посольством, она назвала доставку людей с близлежащих островов в точки сбора. Письма от российского посла направлены в соответствующие ведомства с тем, чтобы они оказали содействие в транспортировке российских туристов в Себу, "чтобы к 08:00 (03:00 мск) [25 марта] люди оказались на месте для организации процесса вывоза".

"Местные власти после того, как они осознали, что иностранцам невозможно выехать из страны, как им это предписано, начали частично возобновлять внутреннее сообщение, но только для граждан зарубежных стран и при условии, что есть билеты на вылет [с Филиппин]. Формально ни один филиппинец внутренним рейсом передвигаться не может, это делается для минимизации контактов, чтобы сдержать распространение коронавируса. Данное исключение было сделано несколько дней назад, поскольку сначала был общий запрет, а потом выяснилось, что иностранцы заперты на островах", - объяснила Шлычкова.