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Распространение коронавируса нового типа

В этом году в Иране нет праздника. Как иранцы отмечали Ноуруз

Людей никто домой не загоняет, но улицы пустые. Если же кто-то захочет прогуляться по городу, то препятствий нет, но идти некуда - все закрыто
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Описание
© Никита Смагин/ТАСС
© Никита Смагин/ТАСС
© Никита Смагин/ТАСС
© Никита Смагин/ТАСС
© Никита Смагин/ТАСС
© Никита Смагин/ТАСС

ТЕГЕРАН, 25 марта. /Корр. ТАСС Никита Смагин/. Большой праздник - Ноуруз (Навруз), или Новый год по иранскому календарю - наступил в конце марта в Иране. Время подводить итоги и дарить подарки. Однако в этом году страна вынуждена была отмечать событие в условиях распространенного повсеместно коронавируса. Но даже в такой ситуации многие нашли для себя причины для позитива.

Праздничная столица

Воздух в Тегеране никогда не был таким чистым. Количество машин в городе сократилось во много раз, а вместе с ними снизились выбросы выхлопных газов. Помимо того, что в центре непривычно тихо, так еще и дышится легко - совсем не по-столичному.

Почти в любую точку города на автомобиле можно добраться в течение 20 минут. В сравнении с привычными 40 минутами - часом разница кажется колоссальной.

Насильно людей никто домой не загоняет, но улицы пустые. Призывы властей и официальная статистика с двумя тысячами смертей от вируса стали очень весомыми аргументами. Если же кто-то захочет прогуляться по городу, то препятствий нет. Но идти некуда - все закрыто, кроме продуктовых магазинов.

На пустынных столичных улицах местами виднеются разукрашенные яйца в человеческий рост - символ плодородия и прошедшего недавно праздника. Да, в Иране 20 марта был фактически главный праздник в году - Ноуруз. Но прошел он совсем не так, как многие предполагали.

Время подвести итоги

35-летний житель Тегерана Хомаюн сидит в кресле и заинтересованно смотрит в телефон. На экране шутливое видео, которое иранцы пересылают друг другу перед Ноурузом. В минутном черно-белом мультфильме под веселую музыку изображаются все злоключения, которые произошли со страной за прошлый 1398 год по иранскому календарю. Страдания рисованных героев выглядят нереалистично и забавно.

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И действительно, вспомнить можно много чего. Начался год с масштабного наводнения c десятками жертв, сотнями пострадавших и почти двумя тысячами разрушенных деревень и городов.

Из-за планомерного ужесточения санкций США ситуация в экономике продолжала ухудшаться. В результате дыра в бюджете все увеличивалась и правительство было вынуждено повысить цены на бензин. Это вызвало "протест бедных" - с горящими заправками и множеством погибших в конце осени.

В январе по распоряжению президента США Дональда Трампа был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Событие вызвало бурную реакцию в Иране и поставило Тегеран и Вашингтон на грань прямого военного столкновения. В ответ иранские ВС нанесли ракетный удар по военным базам США в Ираке, а затем по ошибке сбили украинский самолет с 176 пассажирами на борту.

Наконец, в феврале в страну пришел коронавирус, быстро отправив на второй план прочие проблемы.

"Черт возьми, это был отвратительный год! - смеется Хомаюн, досматривая видео. - Когда в прошлом году на Ноуруз были эти наводнения, все думали, что хуже Нового года уже быть не может. А в этом году мы все сидим дома и можем с ностальгией вспоминать прошлогодний праздник".

Не праздник

"Я шесть лет не праздновала Ноуруз в Иране. Все эти годы в этот день оказывалась за рубежом, - говорит проживающая на севере Тегерана Неда. - А тут первый раз за шесть лет и такое. Мы с братом встали в день праздника, приготовили еду, накрыли на стол, посмотрели телевизор. Да, в общем, и все".

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История про празднование Ноуруза, рассказанная Недой, повторяется почти во всех случаях, когда разговариваешь с иранцами. Обычные походы по гостям пришлось отменить. Зачастую даже соединиться с семьей не получалось - пожилым родителям вирус угрожает в первую очередь, поэтому многие, опасаясь случайно занести заразу в отчий дом, решили воздержаться от празднования с близкими родственниками.

Неизменным в иранских домах остался, пожалуй, только "хафт син". Это декоративный стол, который по традиции украшают чеснок, яблоки, уксус, сумах, монета, ростки пшеницы, золотая рыбка, саману - сладкое блюдо, напоминающее пудинг, - и книга: Коран или томик стихов поэта Хафиза. Во многих многоквартирных домах "хафт син" появился и в подъездах.

"Да никак особо не праздновали, - рассказывает Марьям, живущая в маленьком городе Зеваре в провинции Исфахан. - Самое интересное, что произошло в этот день: наша собака перевернула "хафт син".

Некоторые от безысходности попытались "перенести Новый год". "В этот день я никуда не ходила. Мы с друзьями и родственниками договорились, что встретимся потом, когда все будет нормально, - отмечает жительница столицы Фарзане. - К сожалению, в этом году у нас нет праздника. Надо ждать следующего".

Мертвый сезон

Как и во многих странах, празднование Нового года в Иране не ограничивается одним днем. Сразу после Ноуруза следуют четыре дня государственных выходных. Кроме того, люди многих специальностей, вроде врачей и преподавателей, уходят на полноценные двухнедельные выходные. Обычно в эти дни люди отправляются в путешествия по всей стране.

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Власти стремились сделать все, чтобы нарушить эту традицию. Массовые передвижения граждан с посещением достопримечательностей, ресторанов и музеев - идеальная среда для распространения вируса. Судя по официальным заявлениям, сделать это удалось. "В целом за последние пять-шесть дней число поездок по стране сократилось на 50-60%, и это является очень важным показателем", - заявил президент Ирана Хасан Роухани на следующий день после Ноуруза.

"Обычно все дни после праздника мы путешествуем, ходим по гостям, собираемся с друзьями и идем в горы", - говорит Марьям. По ее словам, "в этот раз она все эти дни сидела дома и не выходила". "Это очень скучно. За все время я только один раз встречалась с парой друзей, и отправились мы гулять по пустыне, чтобы не встречать других людей", - добавляет она.

При этом в Ноуруз и последующие дни иранцы не только отдыхают, но и активно тратят деньги. Считается, что для индустрии обслуживания это золотое время. Но этот год оборачивается настоящей катастрофой для бизнеса.

"Помимо ресторанов, я занимаюсь кейтерингом. Ноуруз и последующие дни - обычно самое оживленное время", - рассказывает Реза, некогда успешный предприниматель, владелец двух ресторанов в Тегеране. Три месяца назад он открыл третий. "Два последних месяца он простоял без выручки, и я его потерял. Остальные два ресторана формально еще мои, но они уже несколько недель закрыты из-за коронавируса", - с сожалением отмечает он.

"В праздничные дни у меня было забронировано 18 свадеб. Все они были отменены или перенесены, - продолжает Реза. - Предполагалось, что доход будет $200-300 тыс. Я занял почти $80 тыс., чтобы закупить продукты, забронировать помещения. После отмены заказов я потерял все эти деньги. Что теперь делать, не знаю".

Нет карантина без добра

Иранцам не привыкать к нештатным ситуациям, поэтому настоящей паники коронавирус в стране не вызвал. В магазинах не скупают рис и крупы, на полках в прежнем количестве лежит туалетная бумага. Судя по разговорам, к нынешним ограничениям люди относятся без восторга, но с пониманием.

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По словам Неды, сидеть дома она уже привыкла. "А что остается делать? Меня больше беспокоят люди, которые не соблюдают предписания, - говорит она. - Я очень надеюсь, что правительство все-таки введет запрет на передвижения в стране. Так будет лучше, и вирус можно будет быстрее остановить".

"А мне очень нравится, как начался этот год, - улыбается Назанин. - Я стала больше заниматься музыкой, рисую, начала лучше готовить, книжки читаю. Действительно, этот Ноуруз не удается отпраздновать так же, как прежде, но я по полной использую появившиеся выходные". "Да, время непростое, но нужно находить поводы для оптимизма и делать то, что можешь в этой ситуации", - объясняет она.

Задачу искать позитив даже в такое время ставят перед собой многие иранцы. И пока, судя по всему, они с этим справляются. "Я начала усердно изучать иностранный язык. Благо есть приложения для обучения, которые позволяют общаться с людьми из других стран", - говорит Фарзане. "У меня скоро экзамены, и сейчас гораздо проще на них сосредоточиться", - рассказывает Марьям. "Чем дольше карантин, тем больше я успею сделать на своей даче", - подчеркивает Хомаюн.

Только предприниматель Реза ничего позитивного корреспонденту ТАСС так и не сказал.

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