{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Нью-Йорк опустел. Редкие прохожие не унывают и делятся антисептиками

Там, где раньше образовывались пробки даже в выходной, теперь на светофорах ждут зеленого сигнала три-четыре автомобиля
Фото {{sliderIndex+1}} из 4
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 4

Описание
© Сергей Юматов/ТАСС
© Сергей Юматов/ТАСС
© Сергей Юматов/ТАСС
© Сергей Юматов/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Крупнейший американский мегаполис Нью-Йорк практически опустел в последние дни из-за пандемии нового коронавируса, охватившей весь мир и заставшей врасплох миллионы людей. В этом смог убедиться корреспондент ТАСС, пройдясь по улицам непривычно тихого города.

Нью-Йорк, который, по словам Фрэнка Синатры, "никогда не спит", в последнее время впал в глубокую дрему. Большинство жителей мегаполиса заранее закупили продукты и лекарства, не забыв, разумеется, о туалетной бумаге, и сидят по домам - благо, именно этого и добиваются от них местные власти.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Еще в феврале горожанам казалось, что новая инфекция где-то далеко. Многие относились к ней несерьезно, хотя случаи заражения уже были зафиксированы на Западном побережье США - в штатах Вашингтон и Калифорния. К началу марта в СМИ начали появляться сведения о первых случаях заражения непосредственно в Нью-Йорке.

Теперь же, по прошествии всего трех с половиной недель, в городе, по официальным данным, зафиксированы 15 тыс. случаев заражения, более 130 человек умерли в результате вызываемого вирусом заболевания. Губернатор одноименного штата Эндрю Куомо распорядился под страхом наказания не покидать дома всем работающим жителям штата. Исключение сделано для персонала аптек, продуктовых магазинов, больниц и служб спасения. Мэр города Билл де Блазио настаивает на введении режима Shelter-in-Place ("пребывание в безопасном месте").

Нет пробок, но есть бездомные

Ограничительные меры со стороны властей, разумеется, отразились на повседневной жизни нью-йоркцев - традиционно шумный и заполненный туристами город опустел и притих. В непривычной тишине то и дело раздаются тревожные сирены машин скорой помощи, которые, казалось бы, совсем не обязательны - автомобилей на дорогах и так крайне мало.

Одна из самых оживленных и излюбленных туристами улиц - Пятая авеню, на которой находятся дорогие бутики, отели и магазины электроники, - в эти дни выглядит совсем безлюдной. Там, где раньше образовывались пробки даже в выходной, теперь на светофорах ждут зеленого сигнала три-четыре автомобиля.

На эту тему
В этом году в Иране нет праздника. Как иранцы отмечали Ноуруз

Ни для кого не секрет, что в Нью-Йорке довольно остро стоит проблема бездомных, а в дни эпидемии порой кажется, что их на улицах даже больше, чем обычных прохожих. Конечно, функционируют приюты, однако СМИ сообщают о том, что далеко не во всех из них удается соблюдать меры предосторожности в свете распространяющейся инфекции. По последним данным, заражение новым коронавирусом в одном лишь Нью-Йорке выявлено у 30 людей, не имеющих постоянного места жительства.

"Мы пытаемся собирать средства на то, чтобы обеспечить ночлегом бездомных в Нью-Йорке, - указал в беседе с корреспондентом ТАСС представитель одной из благотворительных организаций по имени Эрнест. - Нужно помнить о том, что они тоже находятся в зоне риска и могут умереть. Необходимо обеспечить им условия для соблюдения карантина".

Прохожие делятся антисептиками

Те местные жители, которые воспользовались возможностью пройтись по любимому городу в отсутствие толп людей, кажется, не унывают и всеми силами стараются помочь другим избежать заражения. За недолгую прогулку корреспонденту ТАСС предложили воспользовался антисептиками сразу несколько человек.

На эту тему
Поезд на Хогвартс отменен. Как проходит карантин в Лондоне

"А почему вы без маски"? - недоумевает в беседе женщина по имени Эмоника. Тут же она достает из сумки упаковку защитных медицинских масок и вручает одну из них, попутно объясняя, как ее правильно надеть.

"Я живу в Нью-Йорке уже почти 30 лет, - рассказывает она, отмечая, что видеть город столь опустевшим ей очень непривычно. - Надеюсь, все вернется к тому, как было раньше, ведь порой здесь просто невозможно пройти". "Зато сейчас есть возможность с комфортом прогуляться", - отмечает она.

Таймс-сквер, пожалуй, один из главных символов Нью-Йорка - его горячо любят туристы со всего света и избегают по этой причине местные жители. Площадь на пересечении Бродвея и Седьмой авеню традиционно переполнена людьми, но даже здесь сейчас чувствуется присутствие невидимого врага. Немногочисленные журналисты и туристы фотографируют пустую площадь, закрытую для посещения знаменитую красную лестницу и светящиеся рекламные щиты. "Оставайтесь порознь - это лучший способ быть едиными", - гласит надпись на одном из них.

Неизменным на площади остается одно - присутствие уличного музыканта Роберта Берка по прозвищу Голый ковбой, который на время эпидемии обзавелся, помимо шляпы, трусов и сапог, еще одним предметом гардероба - медицинской маской. "Я часто снимаюсь здесь в утренних шоу и на площади в это время тоже мало людей - она не всегда забита. Так что для меня ничего толком не изменилось - всегда есть возможность подзаработать пару долларов, - сказал он. - Не бойтесь, трудитесь, но и помните о безопасности - мойте руки, соблюдайте дистанцию. Тогда все будет в порядке".

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число инфицированных коронавирусом в Таиланде достигло 934
Власти за сутки зарегистрировали 107 новых случаев заражения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС