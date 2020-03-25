Нью-Йорк опустел. Редкие прохожие не унывают и делятся антисептиками

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Крупнейший американский мегаполис Нью-Йорк практически опустел в последние дни из-за пандемии нового коронавируса, охватившей весь мир и заставшей врасплох миллионы людей. В этом смог убедиться корреспондент ТАСС, пройдясь по улицам непривычно тихого города.
Нью-Йорк, который, по словам Фрэнка Синатры, "никогда не спит", в последнее время впал в глубокую дрему. Большинство жителей мегаполиса заранее закупили продукты и лекарства, не забыв, разумеется, о туалетной бумаге, и сидят по домам - благо, именно этого и добиваются от них местные власти.
Еще в феврале горожанам казалось, что новая инфекция где-то далеко. Многие относились к ней несерьезно, хотя случаи заражения уже были зафиксированы на Западном побережье США - в штатах Вашингтон и Калифорния. К началу марта в СМИ начали появляться сведения о первых случаях заражения непосредственно в Нью-Йорке.
Теперь же, по прошествии всего трех с половиной недель, в городе, по официальным данным, зафиксированы 15 тыс. случаев заражения, более 130 человек умерли в результате вызываемого вирусом заболевания. Губернатор одноименного штата Эндрю Куомо распорядился под страхом наказания не покидать дома всем работающим жителям штата. Исключение сделано для персонала аптек, продуктовых магазинов, больниц и служб спасения. Мэр города Билл де Блазио настаивает на введении режима Shelter-in-Place ("пребывание в безопасном месте").
Нет пробок, но есть бездомные
Ограничительные меры со стороны властей, разумеется, отразились на повседневной жизни нью-йоркцев - традиционно шумный и заполненный туристами город опустел и притих. В непривычной тишине то и дело раздаются тревожные сирены машин скорой помощи, которые, казалось бы, совсем не обязательны - автомобилей на дорогах и так крайне мало.
Одна из самых оживленных и излюбленных туристами улиц - Пятая авеню, на которой находятся дорогие бутики, отели и магазины электроники, - в эти дни выглядит совсем безлюдной. Там, где раньше образовывались пробки даже в выходной, теперь на светофорах ждут зеленого сигнала три-четыре автомобиля.
Ни для кого не секрет, что в Нью-Йорке довольно остро стоит проблема бездомных, а в дни эпидемии порой кажется, что их на улицах даже больше, чем обычных прохожих. Конечно, функционируют приюты, однако СМИ сообщают о том, что далеко не во всех из них удается соблюдать меры предосторожности в свете распространяющейся инфекции. По последним данным, заражение новым коронавирусом в одном лишь Нью-Йорке выявлено у 30 людей, не имеющих постоянного места жительства.
"Мы пытаемся собирать средства на то, чтобы обеспечить ночлегом бездомных в Нью-Йорке, - указал в беседе с корреспондентом ТАСС представитель одной из благотворительных организаций по имени Эрнест. - Нужно помнить о том, что они тоже находятся в зоне риска и могут умереть. Необходимо обеспечить им условия для соблюдения карантина".
Прохожие делятся антисептиками
Те местные жители, которые воспользовались возможностью пройтись по любимому городу в отсутствие толп людей, кажется, не унывают и всеми силами стараются помочь другим избежать заражения. За недолгую прогулку корреспонденту ТАСС предложили воспользовался антисептиками сразу несколько человек.
"А почему вы без маски"? - недоумевает в беседе женщина по имени Эмоника. Тут же она достает из сумки упаковку защитных медицинских масок и вручает одну из них, попутно объясняя, как ее правильно надеть.
"Я живу в Нью-Йорке уже почти 30 лет, - рассказывает она, отмечая, что видеть город столь опустевшим ей очень непривычно. - Надеюсь, все вернется к тому, как было раньше, ведь порой здесь просто невозможно пройти". "Зато сейчас есть возможность с комфортом прогуляться", - отмечает она.
Таймс-сквер, пожалуй, один из главных символов Нью-Йорка - его горячо любят туристы со всего света и избегают по этой причине местные жители. Площадь на пересечении Бродвея и Седьмой авеню традиционно переполнена людьми, но даже здесь сейчас чувствуется присутствие невидимого врага. Немногочисленные журналисты и туристы фотографируют пустую площадь, закрытую для посещения знаменитую красную лестницу и светящиеся рекламные щиты. "Оставайтесь порознь - это лучший способ быть едиными", - гласит надпись на одном из них.
Неизменным на площади остается одно - присутствие уличного музыканта Роберта Берка по прозвищу Голый ковбой, который на время эпидемии обзавелся, помимо шляпы, трусов и сапог, еще одним предметом гардероба - медицинской маской. "Я часто снимаюсь здесь в утренних шоу и на площади в это время тоже мало людей - она не всегда забита. Так что для меня ничего толком не изменилось - всегда есть возможность подзаработать пару долларов, - сказал он. - Не бойтесь, трудитесь, но и помните о безопасности - мойте руки, соблюдайте дистанцию. Тогда все будет в порядке".