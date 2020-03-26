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Распространение коронавируса нового типа

Роспотребнадзор Приморья требует карантина для рабочих порта при заходе круизного лайнера

запретил заход в порт Владивостока для стоянки и дозаправки круизного лайнера Ранее сообщалось, что ведомство запретило заход в порт Владивостока для стоянки и дозаправки лайнера Costa Neoromantica для защиты от распространения коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю готово дать согласие на заход круизного лайнеру Costa Neoromantica в порт Владивосток для пополнения припасов при условии, что весь персонал, контактировавший с экипажем судна, будет помещен на двухнедельный карантин. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

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Ранее источник ТАСС сообщил, что краевой Роспотребнадзор запретил заход в порт Владивостока для стоянки и дозаправки круизного лайнера Costa Neoromantica для защиты от распространения нового типа коронавируса. Судно просило стоянку для пополнения припасов, смены экипажа и ожидания получения следующего рейсового задания.

"Капитан судна обратился с просьбой пополнить запасы воды, топлива и продуктов, встав на рейде. Власти региона связались с Роспотребнадзором по Приморскому краю, после чего специалисты выдвинули условие - все специалисты, которые будут контактировать с экипажем, а это агенты, грузчики и прочие, должны пройти 14-дневный карантин. Эти условия озвучены судовому агенту "МКС Владивосток", сейчас ожидается его решение по дальнейшим действиям", - говорится в сообщении.

По данным властей, на лайнере Costa Neoromantica находятся примерно 418 членов экипажа, в составе которых есть граждане стран, где коронавирус активно распространяется.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 440 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПриморский крайРаспространение коронавируса нового типа
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