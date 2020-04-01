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Россияне безуспешно пытаются покинуть Таиланд на фоне пандемии

По оценкам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, на родину не могут вернуться около 2 тыс. человек
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© Григорий Зименков/ТАСС

БАНГКОК, 1 апреля. /ТАСС/. Несколько сотен граждан России не могут вылететь в Москву из бангкокского аэропорта Суваннапхум (Суварнабхуми) из-за отмены нескольких рейсов "Аэрофлота", а также переносов вылетов другими авиакомпаниями. В результате этого в аэропорту скопилось большое количество людей, передает корреспондент ТАСС.

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" ранее отменила более 50 вывозных рейсов, запланированных на период с 31 марта по 2 апреля, из-за ограничения на прилет из-за рубежа в Шереметьево. 31 марта из Бангкока вылетел один вместо двух рейсов, а 1 апреля уже были отменены оба вылета. В результате сотни людей застряли в Бангкоке, кто-то из них непосредственно в аэропорту Суваннапхум. По оценкам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, на родину не могут вернуться около 2 тыс. россиян.

По наблюдениям корреспондента ТАСС, в среду в залах ожидания одного из крупнейших аэропортов в Азии, находилось несколько сотен человек, у некоторых уже кончились визы и страховые полисы. Часть людей ожидала регистрации на рейс компании S7 в Красноярск, другая пыталась выяснить, как им покинуть Таиланд. "Кто-то уже просто уехал из аэропорта, чтобы не нервничать", - рассказал в беседе с ТАСС один из соотечественников Алексей.

Как добраться до России?

"Нам все равно, куда лететь - в Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, у нас там эпидемиологическая обстановка нормальная. Мы не просим у страны денег, нам просто надо улететь домой за свои же средства. Что нам делать?" - задается вопросом Алексей, чей рейс "Аэрофлота" был отменен ранее. Некоторые люди, по его словам, ждут вылета три дня.

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Вместе с тем представителя компании S7 в аэропорту на месте не оказалось. "Поступила информация от посольства о рейсах S7, и люди отправились в аэропорт в надежде что-то выяснить, а к нам даже никакой представитель S7 не вышел. Неопределенность - это хуже всего", - рассказала другая собеседница агентства, которая должна была возвращаться в Россию "Турецкими авиалиниями" (Turkish Airlines).

"Мы должны были лететь 29 марта, а сегодня пришли, чтобы купить билет хоть куда-нибудь. В компании "Турецкие авиалинии" сказали, что пока ситуация с коронавирусом не разрешится, летать они не будут, деньги возвращать отказываются, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Нам надо в Санкт-Петербург, но мы готовы лететь в Новосибирск, Иркутск или Владивосток. Некоторые люди остались совсем без денег, но у кого-то есть родственники, которые могут перевести средства, а некоторые просто распланировали траты на время поездки", - подытожила она.

Дорогие билеты и квоты

Оперативный штаб в Москве принял решение о сокращении количества рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа с 31 марта. Росавиация разъяснила, что с 31 марта россияне смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки.

По словам Алексея, компания S7 подняла цены до 150-200 тыс. рублей за билет. "У кого-то денег нет, а S7 выставляет на продажу билеты по 150 тыс. рублей, - сказал он. - Здесь очень много людей, мы здоровы и адекватны, нам просто надо выехать отсюда".

Как рассказала другая россиянка, ей было отказано в посадке на борт, несмотря на наличие билета. "Компания S7 прислала мне билеты, но меня не пустили на борт, сказали, нет мест. У меня даже приняли багаж, а потом вернули. Я здесь с ребенком, и не понятно, сколько мы здесь будем находиться. И таких ситуаций тут тысячи", - утверждала она.

"До последнего момента нам говорили, что все в порядке, однако ночью позвонил туроператор и сказал, что наш рейс "Аэрофлота" на 1 апреля отменен, - поделился еще один соотечественник. - В течение недели отель в Паттайе, где мы находились, полностью опустел. Нам предлагали несколько раз улететь на чартере, но наш туроператор заверял нас, что все в порядке".

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что 6 апреля заберет пассажиров из Бангкока.

Обстановка в стране

С 26 марта власти Таиланда ограничили въезд иностранцев в королевство на время действия введенного из-за коронавируса чрезвычайного положения, которое продлится до 30 апреля. Исключение сделано для доставки грузов, дипломатических миссий, иностранцев, имеющих разрешение на работу в Таиланде, подданных королевства с разрешениями из посольств и справками о состоянии здоровья, а также для лиц, совершающих поездки с одобрения премьер-министра. О полном или частичном закрытии регионов страны уже заявили губернаторы нескольких провинций, в том числе туристических - Пхукет и Районг. В некоторых таиландских городах закрыты торговые центры, рынки и все развлекательные заведения, однако продолжают работать супермаркеты с продуктами первой необходимости.

По данным посла РФ в Таиланде Евгения Томихина, до 30 марта посольство получило порядка 20,8 тыс. заявок от российских граждан, которые изъявили желание вернуться на родину на фоне эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Часть из них уже вернулась в Россию или планирует это сделать в ближайшее время.

К настоящему моменту общее число инфицированных коронавирусом в королевстве превысило 1,7 тыс., вылечились 416 человек, 12 умерли.

Теги
ТаиландРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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