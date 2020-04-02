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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков: прогнозы о том, когда Россия пройдет пик пандемии, носят примерный характер

Пресс-секретарь президента также сообщил, что власти страны готовят сценарии, рассчитанные на длительную перспективу из-за коронавируса

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Прогнозы о том, когда Россия пройдет пик пандемии коронавируса, носят примерный характер и зависят от эффективности мер, принимаемых для борьбы с распространением инфекции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Любые прогнозы в данном случае могут носить примерный характер, - сказал он. - В целом все зависит от эффективности принимаемых мер, в том числе от эффективности мер, связанных с режимом самоизоляции".

Представитель Кремля добавил, что на эту тему существуют разные прогнозы, но отказался их озвучивать.

Песков также сообщил, что оперативный штаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом докладывает, что потребности медучреждений РФ в медицинском оборудовании и средствах защиты в целом обеспечиваются. 

"Из штаба докладывают, что хватает", - ответил представитель Кремля на вопрос, хватает ли в российских медучреждениях медицинского оборудования. Комментируя сообщения в соцсетях о том, что у врачей не всегда есть достаточное количество масок и других средств защиты, Песков отметил, что "нужно каждую конкретную такую новость проверять". "Не всегда это соответствует действительности, где-то, возможно, действительно, в каких-то регионах нехватка, штаб над этим работает, но в целом в первую очередь, конечно, удовлетворяются потребности именно тех врачей, кто занят в борьбе с коронавирусом", - сказал пресс-секретарь президента.

"Штаб докладывает, что обеспечиваются все потребности в этом плане", - заключил представитель Кремля.

Сценарии на перспективу

Российские власти готовят сценарии, рассчитанные на длительную перспективу из-за коронавируса, заявил Песков.

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"Подготовка к сценариям, рассчитанная на длительную перспективу, ведется постоянно, но насколько дней вперед, невозможно сказать", - отметил представитель Кремля.

Он обратил внимание на то, что оперативную работу по противодействию распространению коронавируса ведет правительство РФ. "Предупредительные меры предпринимаются, заранее расширяется в разных регионах медицинская инфраструктура", - констатировал Песков. Для примера он привел планы Москвы по увеличению мест в больницах, специализирующихся на коронавирусе. "Такая же работа, рассчитанная на перспективу, то есть подготовка к разным сценариям, проводится в других регионах", - подчеркнул представитель Кремля.

"Что касается тонкой настройки, то поскольку эпидемиологическая ситуация может меняться весьма и весьма быстро, то здесь ежедневно проводится анализ", - констатировал пресс-секретарь президента РФ.

Информация штаба

Все решения в сфере борьбы с коронавирусом принимаются на основе информации правительственного штаба, при этом за координацию усилий в этом вопросе отвечает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, как распределяются полномочия в борьбе с коронавирусом между Мишустиным, главой рабочей группы Госсовета, мэром Москвы Сергеем Собяниным и президентом РФ Владимиром Путиным.

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"За координацию всех усилий по борьбе с коронавирусом отвечает как раз Мишустин", - сказал Песков, напомнив, что премьер возглавляет основную структуру в этом вопросе - координационный совет по борьбе с распространением коронавируса.

При это он подчеркнул, что финальные решения в ряде случае могут приниматься Мишустиным, а могут и Путиным. Отвечая на вопрос, в каких случаях решения в сфере борьбы с коронавирусом принимает президент, а в каких - правительство и оперативный штаб, Песков подчеркнул, что в любом случае меры принимаются на основе информации об эпидемиологической ситуации и доступности медицинской инфраструктуры в разных регионах РФ, которую дает этот штаб. "На основе этого формулируются уже предложения, докладываются президенту, потом принимаются решения", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Вопрос о том, какие меры наказания могут применяться к гражданам, нарушившим режим самоизоляции, Песков переадресовал главам соответствующих регионов. "Именно они разъясняют [данные положения], вся информация содержится на соответствующих интернет-ресурсах, о которых неоднократно говорил Собянин - в том, что касается Москвы. Но это не дело администрации президента", - подчеркнул представитель Кремля.

Взаимодействие стран

Международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом необходимо, заявил пресс-секретарь главы государства.

Комментируя аргументы против отправки медицинского оборудования в США, а не в отечественные регионы, представитель Кремля отметил, что "такая критика всегда присутствует". Песков подчеркнул, что "международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом - это очень важное измерение деятельности любой страны, и необходимое измерение, потому что без международного взаимодействия ни одна страна не может в одиночку эффективно бороться с коронавирусом".

Ранее в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус было указано, что власти США в продолжение телефонного разговора президентов двух стран - Дональда Трампа и Владимира Путина - "согласились приобрести у России необходимые медицинские принадлежности, в том числе аппараты ИВЛ, средства личной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США".

Российский самолет Ан-124 прибыл в аэропорт имени Джона Кеннеди в среду. Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, с угрозой пандемии столкнулся весь мир, поэтому бороться с ней также нужно совместными усилиями.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 213 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 4,7 тыс. человек.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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