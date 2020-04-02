Песков: прогнозы о том, когда Россия пройдет пик пандемии, носят примерный характер

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Прогнозы о том, когда Россия пройдет пик пандемии коронавируса, носят примерный характер и зависят от эффективности мер, принимаемых для борьбы с распространением инфекции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Любые прогнозы в данном случае могут носить примерный характер, - сказал он. - В целом все зависит от эффективности принимаемых мер, в том числе от эффективности мер, связанных с режимом самоизоляции". Представитель Кремля добавил, что на эту тему существуют разные прогнозы, но отказался их озвучивать. Песков также сообщил, что оперативный штаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом докладывает, что потребности медучреждений РФ в медицинском оборудовании и средствах защиты в целом обеспечиваются. "Из штаба докладывают, что хватает", - ответил представитель Кремля на вопрос, хватает ли в российских медучреждениях медицинского оборудования. Комментируя сообщения в соцсетях о том, что у врачей не всегда есть достаточное количество масок и других средств защиты, Песков отметил, что "нужно каждую конкретную такую новость проверять". "Не всегда это соответствует действительности, где-то, возможно, действительно, в каких-то регионах нехватка, штаб над этим работает, но в целом в первую очередь, конечно, удовлетворяются потребности именно тех врачей, кто занят в борьбе с коронавирусом", - сказал пресс-секретарь президента. "Штаб докладывает, что обеспечиваются все потребности в этом плане", - заключил представитель Кремля. Сценарии на перспективу Российские власти готовят сценарии, рассчитанные на длительную перспективу из-за коронавируса, заявил Песков.

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"Подготовка к сценариям, рассчитанная на длительную перспективу, ведется постоянно, но насколько дней вперед, невозможно сказать", - отметил представитель Кремля. Он обратил внимание на то, что оперативную работу по противодействию распространению коронавируса ведет правительство РФ. "Предупредительные меры предпринимаются, заранее расширяется в разных регионах медицинская инфраструктура", - констатировал Песков. Для примера он привел планы Москвы по увеличению мест в больницах, специализирующихся на коронавирусе. "Такая же работа, рассчитанная на перспективу, то есть подготовка к разным сценариям, проводится в других регионах", - подчеркнул представитель Кремля. "Что касается тонкой настройки, то поскольку эпидемиологическая ситуация может меняться весьма и весьма быстро, то здесь ежедневно проводится анализ", - констатировал пресс-секретарь президента РФ. Информация штаба Все решения в сфере борьбы с коронавирусом принимаются на основе информации правительственного штаба, при этом за координацию усилий в этом вопросе отвечает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, как распределяются полномочия в борьбе с коронавирусом между Мишустиным, главой рабочей группы Госсовета, мэром Москвы Сергеем Собяниным и президентом РФ Владимиром Путиным.

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