{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Главный санитарный врач США сравнил последствия пандемии в стране с атакой на Перл-Харбор

Джером Адамс отметил, что "для многих американцев это будет тяжелейший момент в их жизни"
Джером Адамс AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Джером Адамс
© AP Photo/Patrick Semansky

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. США из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом, в предстоящие недели ждет тяжелое испытание, сравнимое по своим масштабам с нападением Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах в годы Второй мировой войны. С таким предостережением выступил в воскресенье в эфире телекомпании NBC главный санитарный врач США вице-адмирал Джером Адамс.

На эту тему
Вирус в Америке: почему в США не хватает медицинского оборудования

"Для нас наступит момент, сравнимый с Перл-Харбором или с терактами 11 сентября [2001 года]. Для многих американцев это будет тяжелейший момент в их жизни", - отметил он.

"Всем нужно осознать, что каждый должен сыграть свою роль, чтобы сбить кривую роста [числа зараженных и летальных исходов]", - добавил Адамс. Его прогноз соответствует заявлению президента США Дональда Трампа, который на брифинге в Белом доме в субботу допустил дальнейшее увеличение числа смертей из-за коронавируса в ближайшие две недели.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 321,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. 9 132 человека умерли, выздоровели 15 044 пациента.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1,1 млн человек, зафиксировано более 60 тыс. смертельных исходов.

 

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
Пострадавшие из-за взрыва дома в Орехово-Зуеве получат выплаты
По 1 млн рублей выделят семьям погибших, по 500 тыс. - пострадавшим
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС