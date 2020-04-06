Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов

ЛОНДОН, 6 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Госпитализация премьер-министра Бориса Джонсона потребовалась для проведения стандартных анализов в связи с тем, что симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, у него сохраняются. Об этом корреспонденту ТАСС сказала в воскресенье представитель канцелярии главы правительства.

"Как мы уже сообщали, премьер-министр был госпитализирован в качестве меры предосторожности. Речь идет о стандартных анализах", - сказала собеседница агентства.

Как ранее информировали на Даунинг-стрит, госпитализация была проведена по рекомендации врача премьер-министра в свете того, что у него сохранялись симптомы болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, "спустя 10 дней после того, как его анализы на коронавирус оказались положительными".

Газета Financial Times приводит слова помощников 55-летнего премьера, которые сообщили о том, что у него держится сильная температура, однако подчеркнули, что его госпитализация не носила экстренного характера. Они также добавили, что Джонсон продолжает руководить страной и находится в контакте с членами кабинета министров и официальными лицами.

В случае невозможности премьер-министра исполнять свои обязанности его роль временно должен начать исполнять глава МИД Доминик Рааб в соответствии с выбором, сделанным самим Джонсоном.

Вместе с тем, как информировала газета The Times, именно Рааб возглавит в понедельник утром заседание кабинета министров по теме коронавируса вместо Джонсона.

Какие анализы предстоят Джонсону

На Даунинг-стрит не стали уточнять, какие именно анализы предстоит сдать премьер-министру. Газета The Daily Telegraph в связи с этим приводит мнение доктора Руперта Биля, заведующего группой клеточной биологии инфекционной лаборатории лондонского Института Фрэнсиса Крика.

"Врачи проверят такие жизненно важные показатели, как уровень насыщения кислородом. Они также проведут анализы крови, чтобы посмотреть, какова иммунная реакция на вирус, проверят, как действуют печень и почки. Они сделают электрокардиограмму, чтобы проверить сердце. Более сложные исследования могут включать в себя компьютерную томографию грудной клетки, чтобы получить точное изображение легких. Они обсудят лучшие способы насыщения кислородом и рассмотрят другие способы лечения в зависимости от результатов анализов", - сказал врач.

Сам же Джонсон в пятницу сообщил о том, что у него сохраняются симптомы заболевания. Позже его невеста Кэрри Симондс, находящаяся на позднем сроке беременности, заявила, что перенесла заболевание, вызываемое новым коронавирусом.

По последним данным, число умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом за сутки увеличилось на 621, достигнув 4 934, а число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране приблизилось к 48 тыс.