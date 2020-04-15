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Пандемия коронавируса нового типа

Команда шеф-повара Владимира Мухина готовит еду для российских врачей

Бесконтактную доставку осуществляют официанты и гардеробщики, которые в нынешних условиях переквалифицировались в курьеров
Бренд-шеф группы White Rabbit Family Владимир Мухин "Просто о сложном"
Описание
Бренд-шеф группы White Rabbit Family Владимир Мухин
© "Просто о сложном"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Команда ресторанов группы White Rabbit Family теперь готовит онлайн-ужины для клиентов и еду для врачей, борющихся с коронавирусом. Об этом в интервью ведущей шоу "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе, выходящей в "Яндекс.Эфире", рассказал шеф-повар, вице-чемпион конкурса S. Pellegrino Cooking Cup, бренд-шеф группы White Rabbit Family Владимир Мухин. Группа объединяет 11 ресторанов в Москве и 12 в Сочи.

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Холдинг старается сохранить свою команду, сейчас силы брошены на приготовление еды для врачей, а также на доставку ресторанной еды. "Ко мне подошли мои повара, моя команда и сказали: шеф, мы хотим готовить для врачей. Я пошел в компанию Elecrtrolux и сказал: помогите нам, есть желание готовить, нет денег на продукты, нет денег на оплату людям труда, вообще ничего нет. Нас поддержали, и теперь мы кормим каждый день врачей. И тем самым генерируем рабочие места для поваров", - поделился он.

Бесконтактную доставку клиентам сейчас осуществляют официанты и гардеробщики - все переквалифицировались в курьеров. "Они возят нашу еду. Честно говоря, дорогие курьеры, очень дорогие курьеры. Тем не менее, мы считаем, что это осознанный поступок, мы на него идем", - рассказал он.

Адаптация к ситуации

Мухин уверен, что кризис ударил по ресторанному бизнесу больнее всего, а потому заведения сразу ушли в ноль и позакрывались. "По прогнозам, не все рестораны откроются, а те, кто откроется, долгое время будут существовать в спящем режиме. Наши выручки упали на 70%", - рассказал он. Чтобы продолжать работу, команда придумала онлайн-формат и предложила его клиентам.

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"Три года назад мой друг американец, приглашал меня в онлайн-бар. Я подумал, а что, если сделать онлайн-ресторан? И мы на сегодняшний день уже открыли онлайн-ресторан", - рассказал он. Клиенты могут заказать еду с бесконтактной доставкой по авторскому меню, готовит еду команда, курьеры привозят, а уже дома блюда надо доготовить самим. "В 20:00 мы выходим в эфир, как на Chefʼs Table (стол шефа), и я рассказываю каждому, как у себя на кухне это приготовить, и почему я решил вам сегодня сделать такой ужин, - рассказал Мухин. - Называю я его "онлайн Chef's Table и White Rabbit".

В перспективе

Мухин считает, что после кризиса ландшафт бизнеса изменится. "Я думаю, что все рестораны изменятся. Мы поняли все-таки, что рестораны могут закрываться. Это единственный опыт, которого у нас не было: закрывать рестораны. Мы их никогда не закрывали. Сейчас мы закрыли все проекты... Я думаю, что в будущем в ресторане меню станет меньше, короче, выбор блюд станет меньше, но он станет более осознанным, мы будем говорить про локальные продукты", - поделился он.

По словам ресторатора, посетителей ресторанов в будущем будут, скорее всего, интересовать большие порции "за недорого", сезонные и локальные продукты.

Владимир Мухин - российский повар в пятом поколении. Вице-чемпион конкурса S. Pellegrino Cooking Cup. Возглавляет московский ресторан White Rabbit, который входит в 50 лучших ресторанов мира. В лаборатории White Rabbit Lab Мухин и его команда экспериментируют c технологиями и вкусами. Стриминговый сервис Netflix посвятил эпизод Мухину в сериале о кулинарных традициях мира Chefʼs Table, в каждом эпизоде которого появляются шеф-повара из разных стран, рассказывают о своем подходе к еде и показывают, как они управляются на кухне.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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