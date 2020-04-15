Команда шеф-повара Владимира Мухина готовит еду для российских врачей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Команда ресторанов группы White Rabbit Family теперь готовит онлайн-ужины для клиентов и еду для врачей, борющихся с коронавирусом. Об этом в интервью ведущей шоу "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе, выходящей в "Яндекс.Эфире", рассказал шеф-повар, вице-чемпион конкурса S. Pellegrino Cooking Cup, бренд-шеф группы White Rabbit Family Владимир Мухин. Группа объединяет 11 ресторанов в Москве и 12 в Сочи.

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Холдинг старается сохранить свою команду, сейчас силы брошены на приготовление еды для врачей, а также на доставку ресторанной еды. "Ко мне подошли мои повара, моя команда и сказали: шеф, мы хотим готовить для врачей. Я пошел в компанию Elecrtrolux и сказал: помогите нам, есть желание готовить, нет денег на продукты, нет денег на оплату людям труда, вообще ничего нет. Нас поддержали, и теперь мы кормим каждый день врачей. И тем самым генерируем рабочие места для поваров", - поделился он. Бесконтактную доставку клиентам сейчас осуществляют официанты и гардеробщики - все переквалифицировались в курьеров. "Они возят нашу еду. Честно говоря, дорогие курьеры, очень дорогие курьеры. Тем не менее, мы считаем, что это осознанный поступок, мы на него идем", - рассказал он. Адаптация к ситуации Мухин уверен, что кризис ударил по ресторанному бизнесу больнее всего, а потому заведения сразу ушли в ноль и позакрывались. "По прогнозам, не все рестораны откроются, а те, кто откроется, долгое время будут существовать в спящем режиме. Наши выручки упали на 70%", - рассказал он. Чтобы продолжать работу, команда придумала онлайн-формат и предложила его клиентам.

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