"Тревожный чемоданчик", план побега и поиск убежища: что делать жертвам домашнего насилия

В начале апреля генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о вспышке насилия в семьях по всему миру в условиях карантина. Позже директор центра "Насилию.нет" Анна Ривина на онлайн-пресс-конференции в ТАСС, посвященной психологической помощи населению в условиях самоизоляции во время пандемии коронавируса подтвердила: невозможность свободного перемещения способствует росту домашнего насилия. По ее словам, с начала карантина увеличилось количество обращений в письменном виде. Это свидетельствует о том, что пострадавшие боятся звонить, консультироваться и просить помощи в пристутствии агрессора.
Постоянное пребывание в квартире с близкими, в том числе с маленькими детьми и пожилыми людьми, отсутствие личного пространства, финансовые проблемы, потеря работы, неопределенность — все эти факторы подогревают напряжение и агрессию обидчика.
Мы поговорили с Анной Ривиной, а также с психологом фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Ольгой Шиховой и экспертом "ООН-женщины" Еленой Мезенцевой о том, что подразумевается под понятием "домашнее насилие" и что делать тем, кто столкнулся с насилием в условиях самоизоляции.
Что такое домашнее насилие? Это когда муж бьет жену?
Не только это. Домашнее насилие — это угрожающее, контролирующее, принудительное и насильственное поведение одного или нескольких членов семьи, направленное на своих близких. Оно может быть как физическим, так и сексуальным, моральным, экономическим.
Чаще всего от поведения и действий агрессора страдают зависимые от него люди: супруга (реже — супруг), дети, пожилые родственники.
Физическое насилие — это не только удары, которые несут вред здоровью жертвы. Это толчки, пинки, щипки, хватания за руки, за ноги, за волосы, попытки удушения, ожоги, пощечины, принуждение принимать алкоголь или наркотики, запирание в комнате, связывание.
Сексуальное насилие — это принуждение к интимным отношениям угрозами, шантажом, силой; совершение действий, которых партнер просит не совершать и которых не хочет.
Моральное насилие проявляется в унижениях, оскорблениях, издевательствах, обесценивании, высмеивании, отвержении, шантаже, угрозах, запрете общаться с друзьями, родственниками, заниматься любимым делом.
Совершая экономическое насилие, агрессор контролирует все расходы жертвы, требует за них отчета, строго ограничивает доступ к деньгам, отбирает деньги жертвы (например, вынуждает пожилого родителя или бабушку отдавать ему пенсию), препятствует выходу жертвы на работу и обретению ею самостоятельности.
Домашнее насилие развивается циклично и состоит из трех фаз: напряжение, разрядка (собственно факт насилия), примирение, или "медовый месяц". После факта насилия агрессор "остывает" и меняет поведение в лучшую сторону, просит прощения, раскаивается, обещает впредь так не поступать. Однако потом цикл начинается вновь. Однажды случившись, насилие, скорее всего, будет повторяться снова и снова.
Как себя правильно вести жертве?
Если агрессор угрожает вашей безопасности, звоните в полицию. Объясняя ситуацию полицейским, важно не смягчать факты, а говорить максимально конкретно: не "он поднимает на меня руку", "дебоширит", "обижает", "буянит", а "бьет по голове, в живот, наносит травмы мне или детям, толкает, угрожает убить, выгнать на улицу из моего дома". Если агрессор при этом пьян, обязательно скажите об этом.
Важно отнестись к обращению в полицию как к реальному способу защиты, а не инструменту усмирения и запугивания агрессора. Если вы пишете заявление на обидчика, будьте готовы не забирать его, когда тот попросит у вас прощения или начнет морально давить на вас.
Фиксируйте каждый случай избиения и угроз на видео, диктофон, фото.
Доверяйте своей интуиции: если ситуация критическая, покидайте квартиру незамедлительно, даже если вы не успели переодеться и взять необходимые вещи. Если чувствуете, что агрессор готов к диалогу, попытайтесь успокоить его.
Находясь в квартире с агрессором, старайтесь не раздражать его действиями, которые ему не нравятся, не провоцировать гнев. Выигранное время позволит вам обдумать дальнейший план действий.
Как уйти, если меня все время контролируют?
В условиях карантина труднее выходить на улицу, тем не менее это возможно. Главное правило безопасности при этом — не говорите, что уходите. Придумайте повод для выхода: в магазин, в аптеку, в поликлинику или больницу. Самая опасная ситуация, которая нередко заканчивается трагически, — когда жертва сообщает об уходе, а агрессор пытается ее остановить.
Если есть возможность, отправьте сообщение о том, что вы в опасности, близким и друзьям, попросите встретить вас. Если вашу переписку также контролируют и читают, заранее придумайте с кем-то, кому вы доверяете, зашифрованную фразу, означающую, что вы в беде.
По возможности заранее продумайте свои действия, незаметно соберите "тревожный чемоданчик": необходимые документы (свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке, паспорт, документы на недвижимость, если вы являетесь ее совладельцем, медицинский полис), возьмите деньги, свои драгоценности, если они есть, ключи от машины и квартиры, зарядку от телефона, планшет. Положите самые необходимые вещи в рюкзак или сумку, которую сможете взять с собой при выходе на улицу, не вызывая подозрений агрессора, спрячьте ее в безопасном месте.
И куда идти после ухода из дома?
Если вы боитесь обидчика и предполагаете, что он будет вас искать, заблокируйте его номер телефона, не отвечайте на сообщения в соцсетях, а лучше поменяйте в телефоне сим-карту, как только окажетесь вне дома. Удалите всю переписку в мессенджерах, по которой можно вычислить ваше местонахождение, поменяйте пароли аккаунтов в соцсетях, электронной почте.
Не скрывайте факты насилия в вашей семье от родных, будет лучше, если вы заранее договоритесь с ними о предоставлении вам убежища в случае критической ситуации. Если у вас нет родственников и друзей, которые могут принять вас, обратитесь за помощью в один из кризисных центров или на их горячие линии (лучше это сделать заранее).
Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет"
Центр для женщин, пострадавших от домашнего насилия, "Анна"
Кризисный центр помощи женщинам и детям
Женский кризисный центр "Китеж"
Карина Салтыкова