"Тревожный чемоданчик", план побега и поиск убежища: что делать жертвам домашнего насилия

В начале апреля генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о вспышке насилия в семьях по всему миру в условиях карантина. Позже директор центра "Насилию.нет" Анна Ривина на онлайн-пресс-конференции в ТАСС, посвященной психологической помощи населению в условиях самоизоляции во время пандемии коронавируса подтвердила: невозможность свободного перемещения способствует росту домашнего насилия. По ее словам, с начала карантина увеличилось количество обращений в письменном виде. Это свидетельствует о том, что пострадавшие боятся звонить, консультироваться и просить помощи в пристутствии агрессора.

Постоянное пребывание в квартире с близкими, в том числе с маленькими детьми и пожилыми людьми, отсутствие личного пространства, финансовые проблемы, потеря работы, неопределенность — все эти факторы подогревают напряжение и агрессию обидчика.

Мы поговорили с Анной Ривиной, а также с психологом фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Ольгой Шиховой и экспертом "ООН-женщины" Еленой Мезенцевой о том, что подразумевается под понятием "домашнее насилие" и что делать тем, кто столкнулся с насилием в условиях самоизоляции.