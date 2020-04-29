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Застрявших на судне в сахалинском порту буревестников спустили на воду

Некоторые из них улетели, часть погибла

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апреля. /ТАСС/. Моряки судна "Витус Беринг", пришвартованного в порту города Холмска на юге Сахалина, спустили всех находившихся на палубе буревестников в воду. Об этом в среду сообщил ТАСС директор фонда "Зеленый Сахалин" Александр Иванов.

"Все птицы спущены на воду. Часть птиц улетела", - сообщил собеседник агентства. Однако, по словам Иванова, в социальных сетях появились фотографии, подтверждающие наличие в акватории порта мертвых буревестников.

Ранее областные власти рассказали журналистам о заверениях руководства порта о том, что экипаж не разгружал судно в присутствии птиц на палубе. Сотрудников лесничества и Александра Иванова на территорию порта не впустили, так как он является режимным объектом. Кроме того, в нем сейчас действуют особые дополнительные меры безопасности, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Министерством экологии Сахалинской области в адрес морского порта и нефтегазовой компании "Эксон Нефтегаз Лимитед", одному из подрядчиков которой принадлежит судно, направлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства в сфере охраны объектов животного мира, с указанием на предусмотренную административную ответственность.

В понедельник на вошедшее в порт судно "Витус Беринг" приземлились сотни буревестников, которые слетелись на свет. В интернете распространились снятые членами экипажа видеозаписи, на которых моряки расталкивали буревестников ногами, чтобы перемещаться по палубе, и не спускали их в воду. Очевидцы утверждали, что в результате погрузочно-разгрузочных работ часть птиц была придавлена грузом. Расследованием занялись областные власти и природоохранная прокуратура.

Буревестники обитают у берегов океана. В силу особого строения тела и крыльев эти птицы могут беспрепятственно нырять, летать над морем и рядом с ним. Однако по той же причине им трудно перемещаться по суше. Взлетать буревестники могут только на воде при встречном потоке ветра или с возвышенностей, например, со скал. Обычно в апреле буревестников у берегов Сахалина не наблюдается.

 

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РоссияСахалинская область
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