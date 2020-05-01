Попова считает правильным шагом введение масочного режима в регионах

Ранее губернатор Подмосковья ввел обязательный масочный режим в регионе с 12 мая. Гражданам необходимо будет использовать средства индивидуальной защиты при нахождении в общественных местах, магазинах, аптеках, в общественном транспорте. Аналогичные меры действуют в ряде других регионах по всей стране.

"У нас целый ряд регионов, и количество их ежедневно растет, ввели обязательный масочный режим. И я абсолютно их поддерживаю, они делают правильно. Потому что, если уж выйти за пределы родного дома, который сегодня для нас единственная крепость, то сделать это нужно так, чтобы не нанести вред ни себе, ни окружающим, ни тем, кто нас дома ждет", - сказала она.

Попова сообщила, что в России в течение двух последних дней наблюдается всплеск числа заболевших коронавирусной инфекцией по сравнению со стабильной ситуацией на прошлой неделе, однако такое развитие событий было спрогнозировано еще 7-10 дней назад.

"И вчера, и сегодня мы видим такой "зубец", как говорят специалисты и аналитики, на фоне ровной ситуации в течение больше чем семи дней. Даже в рамках этого "зубца" почти половина всех выявленных [заразившихся] - бессимптомные. Мы наблюдаем реализацию тех рисков, о которых говорили 7-10 дней назад, и эта ситуация была спрогнозирована", - сказала она.

Отказ от ограничительных мер

Попова отметила, что отказ от ограничительных мер в России, введенных в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, будет проходить в несколько этапов, в каждом регионе он будет разный.

"Надо понимать, что ничто не случится в один момент: что одним прекрасным утром все станет, как когда-то было. Такого не будет, и нет ни в одной стране мира, мы это видим", - сказала она.

"Это будет поэтапный выход, это неизбежно. И с разной скоростью в разных субъектах РФ. Страна очень большая, эпидемиологическая ситуация по этой инфекции в субъектах разная, развивается по-разному. И дисциплина населения везде неодинаковая. От этого и будет зависеть, когда, в какие сроки, в каком субъекте будут отменяться те или иные ограничения", - пояснила Попова.