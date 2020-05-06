Трамп допустил, что вакцину от коронавируса в США не создадут до конца года

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Американские специалисты рассчитывают создать вакцину от коронавируса до конца текущего года, но нет полной уверенности в том, что сделать это удастся. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналистам американского телеканала ABC , которое вышло в эфир во вторник.

Это даже не гонка, а лотерея.

Это даже не гонка, а лотерея. Кто первым найдет вакцину от коронавируса?

На вопрос о том, по-прежнему ли он уверен в том, что препарат будет разработан в указанные сроки, американский лидер ответил: "Уверен ли я? Я ни в чем не могу быть уверен". Он отметил, что "есть отличные шансы" на успех в этой работе.

Трамп сообщил, что каждый день получает сведения о том, как идет создание вакцины, в том числе от производителя фармацевтических препаратов Johnson & Johnson. "У них дела идут отлично", - сказал американский лидер.

Трамп 3 мая в эфире телеканала Fox News заявил, что в США, вероятнее всего, создадут указанный препарат до конца года. Он заверил, что специалисты активно работают над этим.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 70,9 тыс. человек.