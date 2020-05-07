Союз журналистов назвал чрезмерными действия Минска в отношении корпункта Первого канала

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Союз журналистов России назвал действия Белоруссии по высылке корреспондента Первого канала из страны и лишению аккредитации всей съемочной группы телеканала чрезмерными и призвал к диалогу для выхода из ситуации. Об этом говорится в распространенном заявлении союза.

Ранее МИД Белоруссии официально проинформировал посольство России в республике о лишении аккредитации двух сотрудников корреспондентского пункта Первого канала в Белоруссии Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка. Как сообщил ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, решение было принято "в связи с распространением информации, не соответствующей действительности".

"Сегодня в связи с пандемией почти весь мир переживает тяжелые времена. И, несмотря на различные точки зрения и разные подходы к подаче связанной с COVID-19 информации, незыблемыми должны оставаться принципы свободного распространения информации и работы журналистов, - отмечается в заявлении СЖР. - Мы расцениваем меры, предпринятые белорусской стороной, как чрезмерные и призываем прекратить давление на российских журналистов и постараться как можно скорее найти пути выхода из этой ситуации посредством расширенного диалога солидарности СМИ и журналистских организаций наших стран".

В заявлении подчеркнуто, что Союз журналистов России намерен обратиться в МИД Белоруссии с просьбой представить подробные разъяснения по поводу лишения аккредитации коллег.

Первый канал ранее заявил, что считает "эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными".

Вечером в среду государственный телеканал "Беларусь 1" в репортаже раскритиковал российских коллег с Первого канала из-за их сюжета о ситуации с коронавирусом в Белоруссии.