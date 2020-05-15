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Пандемия коронавируса нового типа

Свердловский губернатор сообщил, что в области выполнены условия для смягчения ограничений

Глава регионального управления Роспотребнадзора ранее предложил продлить прежний режим, так как в регионе не были достигнуты показатели для перехода к послаблениям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Требования Роспотребнадзора в Свердловской области для снятия ограничений по коронавирусу выполнены. Об этом в пятницу написал губернатор региона Евгений Куйвашев в официальном аккаунте Instagram.

Ранее Куйвашев анонсировал смягчение с 19 мая режима повышенной готовности, в частности, работа магазинов и торговых центров может начаться с соблюдением всех норм, летние веранды кафе и ресторанов также могут начать работу при условии небольшого числа посетителей. Однако глава регионального управления Роспотребнадзора предложил продлить режим ограничений, так как в регионе не были достигнуты показатели, которые позволяют переходить к послаблениям.

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"Свердловской области на данный момент выполнены все условия, описанные в рекомендациях Роспотребнадзора, для перехода к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. Больше половины мест в инфекционных отделениях больниц - свободны, коэффициент распространения инфекции на сегодня, по данным Роспотребнадзора, составляет 0,71. Для первого этапа снятия ограничений он должен быть меньше 1. Также выполнено условие по количеству тестов [проводится 121 тест на 100 тысяч населения, надо не менее 70]", - написал Куйвашев.

По его словам, в Роспотребнадзоре считают, что при стабильной цифре коэффициента распространения коронавируса в течение нескольких дней и при сохранении необходимого количества свободных мест в больницах, возможно постепенное послабление ограничений в наиболее благополучных территориях с 19 мая.

"Правительство уже работает с предпринимателями над формой декларации о санэпидбезопасности, которую будет необходимо получить всем работающим организациям. Предприниматель берет на себя ответственность и обязательства за соблюдение санитарных норм на территории своей организации", - добавил Куйвашев.

По данным на 15 мая, в Свердловской области общее число зарегистрированных случаев коронавируса составляет 2 466. Состояние 17 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 64-х - как средней степени тяжести, остальных - как удовлетворительное. Выписано в общей сложности 626 пациентов, пять человек умерло.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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