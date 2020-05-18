В Крыму отменили режим самоизоляции

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Изменения в указ главы Крыма о режиме повышенной готовности из-за пандемии нового коронавируса, подразумевающие смягчение ограничений для бизнеса и отмену самоизоляции, вступили в силу с понедельника. На полуострове разрешена работа большинства предприятий, кроме туристической сферы, возобновляются спортивные тренировки сборных команд, а жители младше 65 лет смогут прогуливаться в парках и по набережным с соблюдением масочного режима.

Власти Крыма ранее сообщали, что ожидают возвращения на работу более 400 тыс. жителей региона, а с учетом уже функционировавших в период пандемии сфер бизнеса - 600 тыс. сотрудников или 90% работающего населения. С понедельника в республике в 2,5 раза увеличили количество дежурных групп в детских садах. Возобновляются пригородные и междугородные перевозки.

"Мы руководствуемся данными анализов, которые нам выдают лаборатории каждый день, количеством зараженных, еще есть ряд формул. Если тенденция будет развиваться в негативном ключе, у меня просто не останется другого выхода, как идти опять на ужесточение требований Роспотребнадзора по условиям нахождения на улице и так далее", - сказал глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник на ежедневном совещании по предупреждению распространения нового коронавируса на полуострове.

На сайте регионального правительства уточняется, что рассматривается возможность дальнейшего расширения списка работающих предприятий, при этом все действия координируются с Роспотребнадзором. "Я убедительно прошу не пренебрегать всеми мерами безопасности и внимательно относиться к соблюдению всех санитарных норм. Помните, что в наибольшей опасности находятся граждане старше 65 лет. Давайте внимательно отнесемся к своему здоровью, все находится в ваших руках", - приводятся в сообщении слова Аксенова.

В Крыму по состоянию на понедельник зарегистрированы 294 случая коронавирусной инфекции. 24 из них завезены из-за границы, 30 - из других российских регионов, 27 случаев выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 211 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 2 - при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровели за весь период 104 человека. Умерли - 6.