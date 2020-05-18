В Саратовской области жителям вновь запретили прогулки и занятия спортом на улице

САРАТОВ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Саратовской области приняли решение ужесточить ограничительные меры, введенные в регионе в связи с пандемией коронавируса. Жителям вновь запрещены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, сообщил в понедельник вице-губернатор - председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

"Ранее мы (разрешили) занятия физкультурой и спортом, прогулки на улице. Вынуждены с сегодняшнего дня эту меру отменить", - сказал Стрелюхин на заседании оперативного регионального штаба, уточнив, что такая мера связана с "тенденцией увеличения прироста заболеваемости COVID-19".

С 12 мая жителям региона разрешили гулять в количестве не более двух человек, а также заниматься спортом при соблюдении безопасной дистанции. При этом не рекомендовалось посещать места массового пребывания людей, в том числе детские площадки.

По данным на 18 мая всего в регионе выявлен 1 871 случай коронавируса. Прирост за последние сутки составил 117 человек.