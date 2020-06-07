МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Темпы роста числа заразившихся коронавирусом в России в первую неделю июня продолжили снижение - прирост за семь дней составил 15,2% против 17,8% в конце мая. В сутки он теперь составляет менее 2%.

По подсчетам ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба, с 1 по 7 июня было выявлено 61 830 случаев заражения против 61 362 неделей ранее. Всего в стране подтвердили коронавирус у 467 673 человек.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, немного выросло. Если 31 мая их было 229 267, то 7 июня - 235 083.

За последние семь дней в стране вылечились еще 54 848 пациентов, тогда как на прошлой неделе - 58 584. Всего выздоровели уже 48,48% инфицированных, в прошлое воскресенье их доля составляла 42,4%.

Вместе с тем условный уровень смертности за семь дней возрос с 1,16% до 1,25%, то есть на 0,09 п. п. На предыдущей неделе прирост был больше - 0,13 п. п.

Распространение замедляется

В России выявляют менее 10 тыс. новых случаев заражения в сутки уже больше трех недель, в последний раз этот показатель был превышен 15 мая. Кроме того, уже шесть дней подряд в стране суточный прирост не превышает 9 тыс.

В относительном выражении прирост продолжает замедляться - на этой неделе он составил в среднем 2% в сутки против 2,4% в конце мая. На протяжении трех дней он немного ниже 2%.

Коэффициент распространения коронавируса, показывающий, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции, вновь опустился ниже единицы. В воскресенье он составил 0,99, следует из подсчетов ТАСС.

Выздоровление и смертность

Количество уже выздоровевших в России увеличилось с 171 883 до 226 731. Недельный прирост составил 31,9%, среднесуточный - 4%.

Рост числа умерших из-за коронавируса замедлился с 32,5% до 24,8%. За семь дней умерли 1 166 пациентов - примерно столько же, сколько на прошлой неделе. В воскресенье в штабе сообщили о 134 смертях, это минимум с 25 мая.

В Москве

В Москве почти всю неделю выявляют меньше 2 тыс. заразившихся в сутки - это уровень середины апреля. За неделю число подтвержденных случаев в городе увеличилось лишь на 14 226, до 195 017. В результате доля столицы в общероссийской статистике за семь дней снизилась с 44,6% до 41,7%.