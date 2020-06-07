МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Темпы роста числа заразившихся коронавирусом в России в первую неделю июня продолжили снижение - прирост за семь дней составил 15,2% против 17,8% в конце мая. В сутки он теперь составляет менее 2%.
По подсчетам ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба, с 1 по 7 июня было выявлено 61 830 случаев заражения против 61 362 неделей ранее. Всего в стране подтвердили коронавирус у 467 673 человек.
Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, немного выросло. Если 31 мая их было 229 267, то 7 июня - 235 083.
За последние семь дней в стране вылечились еще 54 848 пациентов, тогда как на прошлой неделе - 58 584. Всего выздоровели уже 48,48% инфицированных, в прошлое воскресенье их доля составляла 42,4%.
Вместе с тем условный уровень смертности за семь дней возрос с 1,16% до 1,25%, то есть на 0,09 п. п. На предыдущей неделе прирост был больше - 0,13 п. п.
Распространение замедляется
В России выявляют менее 10 тыс. новых случаев заражения в сутки уже больше трех недель, в последний раз этот показатель был превышен 15 мая. Кроме того, уже шесть дней подряд в стране суточный прирост не превышает 9 тыс.
В относительном выражении прирост продолжает замедляться - на этой неделе он составил в среднем 2% в сутки против 2,4% в конце мая. На протяжении трех дней он немного ниже 2%.
Коэффициент распространения коронавируса, показывающий, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции, вновь опустился ниже единицы. В воскресенье он составил 0,99, следует из подсчетов ТАСС.
Выздоровление и смертность
Количество уже выздоровевших в России увеличилось с 171 883 до 226 731. Недельный прирост составил 31,9%, среднесуточный - 4%.
Рост числа умерших из-за коронавируса замедлился с 32,5% до 24,8%. За семь дней умерли 1 166 пациентов - примерно столько же, сколько на прошлой неделе. В воскресенье в штабе сообщили о 134 смертях, это минимум с 25 мая.
В Москве
В Москве почти всю неделю выявляют меньше 2 тыс. заразившихся в сутки - это уровень середины апреля. За неделю число подтвержденных случаев в городе увеличилось лишь на 14 226, до 195 017. В результате доля столицы в общероссийской статистике за семь дней снизилась с 44,6% до 41,7%.
При этом в городе уменьшается число активных случаев. В прошлое воскресенье оно составляло 98 135, в это - 89 384.
На этой неделе столица перешагнула сразу два психологически важных рубежа - в Москве выздоровели более 100 тыс. человек, а доля уже вылечившихся превысила 50%. По состоянию на воскресенье в городе насчитывается 102 714 переболевших - 52,67% всех инфицированных.
Уровень смертности в Москве по-прежнему немного превышает средний по стране. По последним данным, в столице из-за коронавируса умерли 2 919 пациентов - 1,5% всех инфицированных.
Коэффициент распространения коронавируса в городе, в начале недели превышавший единицу, опустился до 0,86, следует из подсчетов ТАСС.
В регионах
Распространение коронавируса в России продолжается в основном за счет регионов - на Москву сейчас приходится немногим более 20% выявляемых в день случаев.
По подсчетам ТАСС, основной прирост фиксируется в Центральной России. Даже за вычетом Москвы там за неделю выявили больше заразившихся, чем в любом другом федеральном округе, - 14 171. Подъем заболеваемости в последние дни фиксировался в Воронежской, Ивановской, Орловской и Смоленской областях, а Рязанская область в воскресенье стала 12-м регионом страны, где подтверждено более 4 тысяч случаев заражения.
Второе место по числу инфицированных за неделю занимает Приволжье (8 613), а третье - Северо-Западный федеральный округ (5 829), где складывается сложное положение в Архангельской области.
Среди регионов Сибири заболеваемость растет в Иркутской области и Туве, а на Дальнем Востоке - в Забайкальском крае и Приамурье. Вместе с тем Дальневосточный федеральный округ занимает последнее место по количеству выявленных за неделю случаев заражения - там диагноз подтвердили у 2 818 человек.
Коэффициент распространения инфекции показывает, что ситуация во всех округах является стабильной. В половине из них показатель ниже единицы, а в остальных близок к ней. Максимальное значение коэффициента в воскресенье зафиксировано на Дальнем Востоке - 1,15, следует из подсчетов ТАСС.