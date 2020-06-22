Патриарх Кирилл назвал подвиг советского народа в годы войны величайшим в истории страны

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Подвиг, который совершил советский народ в годы Великой Отечественной войны, стал величайшим за всю многовековую российскую историю, о котором никогда нельзя забывать, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным главного храма Вооруженных сил РФ и музейного комплекса "Дорога Памяти" в День памяти и скорби.

"Мы знаем, как нелегко было в первые месяцы войны и даже годы, сколько сил было положено, сколько жизней было отдано за Отечество, но в то страшное и судьбоносное время мы как страна и как народ выдержали, мы сохранили свою независимость, сохранили свою свободу от всяких внешних влияний, мы той Победой предопределили дальнейшее поступательное развитие нашей страны. На алтарь победы были отданы тысячи, тысячи и тысячи жизней, и, празднуя Победу, мы никогда не должны забывать о жертвах и о подвиге нашего народа. Это священные жертвы, это величайший подвиг за всю тысячелетнюю историю России", - сказал он.

Обращаясь к нынешнему поколению защитников Отечества, предстоятель Русской православной церкви призвал их не забывать о верности своему делу и преданности Родине. "Для того, чтобы поступательным было наше историческое развитие, мы должны держать сухим порох в пороховницах. Вооруженные силы должны быть всегда на высоте своего призвания, и, помимо необходимого технического оснащения, важно, чтобы дух наших воинов был всегда несокрушимым и сильным, чтобы осознание необходимости жизнь свою положить за Родину присутствовало в сознании и сердце каждого, кто принимает присягу. Только такая решимость, такое мужество и такая верность стране, помноженная на технические современные возможности и сверхновое мощное вооружение, будет давать гарантию безопасности нашей страны на многие годы", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.

Он добавил, что мирное время, в котором сейчас живет Россия, "является результатом и мудрой внешней политики, которая осуществляется нашим государством, и наличием грозного оружия в руках наших Вооруженных сил, и все это в сочетании дает возможность всем нам жить в мире и строить будущее нашего Отечества".

О соборе

Собор, возведенный на пожертвования, был освящен 14 июня в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи музейного комплекса "Дорогапамяти" - 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

Как сообщал ТАСС настоятель собора, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов), полноценные богослужения в храме уже начались, но его посещение до сегодняшнего дня было ограничено. По его словам, после визита главы государства собор и музейный комплекс "Дорога памяти" откроются для посетителей.