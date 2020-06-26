Владимир Урин считает, что дело "Седьмой студии" разрешилось хорошо

"Слава богу! Я рад, что ребята на свободе. Это главное. Мы так долго жили в напряжении, и я счастлив, что это разрешилось, причем разрешилось очень хорошо. Главное, что ребята на свободе и они смогут продолжать работать!" - сказал он в разговоре с ТАСС.

Мещанский суд в Москве приговорил в пятницу режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условно по делу "Седьмой студии". Двое других фигурантов - Алексей Малобродский и Юрий Итин - также получили условные сроки. Экс-сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум признали виновной в халатности и назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности. Суд не стал назначать Серебренникову дополнительное наказание в виде запрета занимать хозяйственно-распределительные должности в учреждениях культуры. Малобродский лишен на 2 года права занимать различные должности в учреждениях культуры.