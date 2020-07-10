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Изменение статуса собора Святой Софии
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Поклонения мусульман в мечети Айя-София в Стамбуле начнутся с 24 июля

Президент Турции заявил об отмене платы за посещение соборе Святой София после смены его статуса
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© REUTERS/Murad Sezer

АНКАРА, 10 июля. /ТАСС/. Поклонения мусульман в соборе Святой София в Стамбуле, статус которой в пятницу был изменен на мечеть, начнутся с 24 июля. Об этом сообщил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телеобращения к гражданам республики.

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"По завершении подготовительных мероприятий мы планируем 24 июля организовать богослужение в Айя-Софии. Наряду со сменой статуса музея также отменяется плата за вход в Айя-Софию. Ее двери всегда будут открыты для местных жителей, иностранных туристов, мусульман и представителей других религий", - подчеркнул турецкий лидер.

Между тем, по словам Эрдогана, процесс преобразования собора Святой Софии в мечеть "займет шесть месяцев".

Президент республики также выступил с утверждением, что "преобразование Айя-Софии будет проведено аккуратно с сохранением общего культурного наследия человечества".

Кроме того, во время обращения к нации Эрдоган процитировал на персидском языке султана Мехмеда II, который захватил Константинополь в 1453 году. "Я верю, что мы оказали важную услугу нашему народу, открыв собор Святой Софии для молитв", - добавил он.

Ранее 10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статус музея. Затем президент Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения.

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ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипИзменение статуса собора Святой Софии
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